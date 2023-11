Ryanair, glume pe seama confuziei București-Budapesta. Ce au reproșat românii: „Asta sună ca un bullying”

„When your gate says Bucharest but you booked Budapest (Când poarta ta arată București, dar ai rezervare pentru Budapesta n.r.)”. „I’ll try again next year (Voi încerca din nou anul viitor – n.r.)”este mesajul publicat luni pe rețeaua socială, alături de o imagine cu măgarul din seria de filme de animație „Shrek”.

Până la ora redactării acestei știri, postarea a adunat peste 4.600 de reacții.

„Trist, dar adevărat”

Mesajul publicat de Ryanair a fost întâmpinat cu critici în unele comentarii, alți urmăritori ai paginii de Facebook a companiei au avut, la rândul lor, reacții ironice sau au făcut comparații între cele două orașe:

„Nu înțeleg cum pot oamenii să le amestece. Două capitale diferite… Am auzit de multe ori despre această greșeală. Lipsă de cultură sau ce?”

„Vorbești serios? Asta sună ca un bullying. Imaginați-vă că ați rezervat pentru București și vă treziți în Budapesta. Încearcă și nu vei fi dezamăgit de București, dar sunt sigur că nu ai venit niciodată aici”

„Poate ar trebui să încerci Wizz Air data viitoare”

„Eu sunt din București și am râs”

„Nu mă deranjează, Bucureștiul este la fel de frumos ca Budapesta!”

„În comparație cu Budapesta, Bucureștiul e ca un sat”

„Tot mai bine decât Austria în loc de Australia”.

„Sau să rezervi o mașină în Dubai în loc de Dublin”.

„Michael Jackson a făcut-o și el… Bietul de el… ”

Istoricul confuziilor dintre București și Budapesta

De-a lungul anilor, confuzia dintre București și Budapesta a fost făcută în repetate rânduri, mai ales de artiști internaționali.

Primul care a confundat cele două capitale a fost Michael Jackson, salutând, în 1992, publicul românesc cu „Hello, Budapest!”, potrivit Adevărul.

Aceeași confuzie a fost făcută ulterior și de alți artiști care au concertat la București, precum vocalistul trupei Metallica, James Hetfield, cântărețul american Lenny Kravitz, solistul trupei Whitesnake, David Coverdale, trupa britanică Morcheeba, Ozzy Osbourne sau fostul solist al trupei Iron Maiden, Blaze Bayley.

De asemenea, în mai 2012, pe Arena Națională, unde a fost disputată finala Europa League dintre Athletic Bilbao și Atletico Madrid, crainicul a deschis evenimentul cu „Bună seara, Budapesta. Bine v-am găsit la finala Europa League”.

Tot atunci, 400 de fani ai echipei Athletic Bilbao au ratat finala Europa League pentru că au zburat către Budapesta în loc de București.

