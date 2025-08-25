Totul a avut loc la doar o zi după ce s-a descoperit o breșă de securitate la Mall of Split, iar videoclipul a fost postat pe TikTok de utilizatorul Igor Jadan (182.000 de urmăritori).

Acesta arată mai mulți tineri care s-au urcat pe acoperișul clădirii.

Turnul Dalmației, tot din Split, 135 de metri înălțime, inclusiv antena, finalizat în 2022, este cea mai înaltă clădire din Croația.

„Nimeni nu a spart vreodată un ou aici!”, se aude spunând unul dintre tineri în videoclip. Aceștia adaugă că „niciodată nu s-au bucurat de o priveliște mai frumoasă în timp ce mâncau clătite”. Toate acestea în timp ce stăteau pe marginea acoperișului, punându-și viețile în pericol.

La începutul videoclipului se arată scările de incendiu prin care tinerii au ajuns pe acoperiș după ce au ieșit din lift. Ușa de acces era descuiată, ridicând întrebări cu privire la securitatea clădirii.

Judecând după comentariile din video, tinerii par să nu fi luat în considerare că ar putea inspira copii sau adolescenți să încerce același lucru periculos. Singura lor motivație pare să fi fost obținerea de vizualizări și urmăritori.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

„Slobodna Dalmacija” a ezitat dacă să publice sau nu acest material, dar au considerat important să condamne astfel de postări pe rețelele sociale și să atragă atenția asupra problemelor de securitate din centrele comerciale și clădirile rezidențiale.

Autoritățile vor investiga cum a fost posibil ca tinerii să ajungă pe acoperiș și cine este responsabil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE