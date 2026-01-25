Ce este sistemul S2000 SAWES, acest dirijabil rupt parcă din filmele SF

Sistemul, denumit S2000 SAWES, este primul de acest tip la nivel mondial conceput pentru medii urbane, potrivit companiei Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology. Dispozitivul, ce măsoară 60 de metri lungime, 40 de metri lățime și 40 de metri înălțime, se aseamănă cu un dirijabil futurist.

În timpul testului din orașul Yibin, a reușit să se mențină stabil la altitudinea de 2.000 de metri după o ascensiune de aproximativ 30 de minute, au declarat reprezentanți ai companiei pentru Global Times.

Imaginile cu S2000 plutind deasupra orașului Yibin din provincia Sichuan, au stârnit comparații cu o navă spațială extraterestră sau cu dirijabilele din filmul de animație „Big Hero 6”, potrivit South China Morning Post.

Cum funcționează S2000 SAWES

Weng Hanke, directorul tehnic al Linyi Yunchuan, a explicat că sistemul funcționează prin ridicarea unui sistem de generare de energie ușor în aer cu ajutorul unui aerostat umplut cu heliu. Acolo, energia vântului stabil și puternic la altitudine înaltă este captată și transmisă la sol printr-un cablu de ancorare.

„Unul dintre scenariile de utilizare este pentru locații izolate, cum ar fi avanposturile de frontieră, unde poate funcționa ca sursă convențională de energie stabilă. Celălalt este pentru a completa sistemele tradiționale de energie eoliană la sol, creând o abordare tridimensională a alimentării cu energie”, a declarat Weng, citat de Tide News.

China a devenit, în 2025, prima țară din lume care a depășit pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh) în consumul de energie electrică. Foto Profimedia Images

Potrivit cercetătorilor, energia vântului crește proporțional cu cubul vitezei acestuia. Acest lucru face ca energia eoliană la altitudine mare să poată genera de câteva ori mai multă energie decât cea tradițională, rămânând în același timp ecologică și cu emisii reduse de carbon, a notat Tide News.

Sistemul utilizează un canal aerodinamic între învelișul principal și aripa inelară pentru a concentra energia vântului, astfel încât să crească eficiența utilizării energiei eoliene. „Este ca și cum aerul ar fi capturat din toate părțile, fiind constrâns în acest canal pentru a se asigura că palele turbinei capturează cât mai mult din vânt. Am instalat 12 turbine eoliene pe acest canal”, a explicat Weng pentru Hunan TV.

S2000 poate genera până la 3 megawați de energie

Având un volum de aproape 20.000 de metri cubi, S2000 poate genera până la 3 megawați de energie, conform designului său aerodinamic. Compania a început deja producția în serie redusă a sistemului și a semnat scrisori de intenție cu mai multe orașe de coastă și regiuni montane pentru implementare, conform rapoartelor media.

Lin Boqiang, directorul Centrului de Cercetare în Economie Energetică din cadrul Universității Xiamen, a declarat pentru Global Times că acest sistem reprezintă un progres în dezvoltarea noilor surse de energie. Totuși, tehnologia este încă la început, iar aspecte precum stabilitatea, siguranța și rentabilitatea trebuie să fie demonstrate pe deplin.

Pentru a sprijini producția pe scară largă și pentru a asigura o aprovizionare independentă, compania construiește o fabrică de materiale de înaltă performanță în Zhoushan, provincia Zhejiang, estul Chinei. Se estimează că unitatea va atinge o capacitate de producție anuală de 200.000 de metri liniari până în 2026 și 800.000 de metri liniari până în 2028, reducând astfel dependența Chinei de materialele importate necesare pentru sistemele de energie eoliană la altitudine mare.

Sistemul eorlian aerian S1500 a impresionat și el anterior

China a făcut un pas uriaș în domeniul energiei eoliene, testând în septembrie 2025 cea mai mare turbină eoliană aeriană din lume. Potrivit South China Morning Post, turbina S1500, de dimensiunea unui teren de baschet și înălțimea unui bloc cu 13 etaje, a generat un megawatt de energie într-un zbor de testare în deșertul din regiunea Xinjiang.

Producția de energie regenerabilă a înregistrat un record în iunie 2025. Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Hepta

Conceptul de energie eoliană aeriană a fost explorat încă din anii 1970, cu încercări în Statele Unite și Europa

Peste 50 de companii dezvoltă astăzi astfel de sisteme, recordul anterior – de aproximativ 300 de metri înălțime și 30 de kilowați de putere – fiind deținut mult timp de Altaeros Energies, o companie spin-off de la MIT.

Povestea Sawes Energy a început în 2018, când Dun Tianrui și fostul său coleg de liceu, Weng Hanke, au discutat despre potențialul vânturilor din atmosfera superioară.

Weng, care studia fizica atmosferei și teledetecția la Universitatea de Știință și Tehnologie din China, a observat că aceste vânturi sunt mai puternice, mai stabile și mult mai abundente decât cele de la sol. Echipa a început cu doar șapte persoane, experimentând diferite abordări pentru a ridica sistemele de energie în aer. Au optat pentru o platformă aeriană umplută cu heliu și au rafinat designul cu ajutorul experților în aerostate.

China este liderul mondial în producția de energie eoliană, iar majoritatea turbinelor fabricate acolo sunt destinate pieței interne.

