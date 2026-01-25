Ce este sistemul S2000 SAWES, acest dirijabil rupt parcă din filmele SF

Sistemul, denumit S2000 SAWES, este primul de acest tip la nivel mondial conceput pentru medii urbane, potrivit companiei Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology. Dispozitivul, ce măsoară 60 de metri lungime, 40 de metri lățime și 40 de metri înălțime, se aseamănă cu un dirijabil futurist.

În timpul testului din orașul Yibin, a reușit să se mențină stabil la altitudinea de 2.000 de metri după o ascensiune de aproximativ 30 de minute, au declarat reprezentanți ai companiei pentru Global Times.

Imaginile cu S2000 plutind deasupra orașului Yibin din provincia Sichuan, au stârnit comparații cu o navă spațială extraterestră sau cu dirijabilele din filmul de animație „Big Hero 6”, potrivit South China Morning Post.

Cum funcționează S2000 SAWES

Weng Hanke, directorul tehnic al Linyi Yunchuan, a explicat că sistemul funcționează prin ridicarea unui sistem de generare de energie ușor în aer cu ajutorul unui aerostat umplut cu heliu. Acolo, energia vântului stabil și puternic la altitudine înaltă este captată și transmisă la sol printr-un cablu de ancorare.

„Unul dintre scenariile de utilizare este pentru locații izolate, cum ar fi avanposturile de frontieră, unde poate funcționa ca sursă convențională de energie stabilă. Celălalt este pentru a completa sistemele tradiționale de energie eoliană la sol, creând o abordare tridimensională a alimentării cu energie”, a declarat Weng, citat de Tide News.

Imaginea prezintă un oraș modern la amurg, cu zgârie-nori iluminați care se reflectă într-un lac liniștit. Un pod arcuit, luminat, traversează apa și accentuează atmosfera calmă și urbană a peisajului.
China a devenit, în 2025, prima țară din lume care a depășit pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh) în consumul de energie electrică. Foto Profimedia Images

Potrivit cercetătorilor, energia vântului crește proporțional cu cubul vitezei acestuia. Acest lucru face ca energia eoliană la altitudine mare să poată genera de câteva ori mai multă energie decât cea tradițională, rămânând în același timp ecologică și cu emisii reduse de carbon, a notat Tide News.

Sistemul utilizează un canal aerodinamic între învelișul principal și aripa inelară pentru a concentra energia vântului, astfel încât să crească eficiența utilizării energiei eoliene. „Este ca și cum aerul ar fi capturat din toate părțile, fiind constrâns în acest canal pentru a se asigura că palele turbinei capturează cât mai mult din vânt. Am instalat 12 turbine eoliene pe acest canal”, a explicat Weng pentru Hunan TV.

S2000 poate genera până la 3 megawați de energie

Având un volum de aproape 20.000 de metri cubi, S2000 poate genera până la 3 megawați de energie, conform designului său aerodinamic. Compania a început deja producția în serie redusă a sistemului și a semnat scrisori de intenție cu mai multe orașe de coastă și regiuni montane pentru implementare, conform rapoartelor media.

Lin Boqiang, directorul Centrului de Cercetare în Economie Energetică din cadrul Universității Xiamen, a declarat pentru Global Times că acest sistem reprezintă un progres în dezvoltarea noilor surse de energie. Totuși, tehnologia este încă la început, iar aspecte precum stabilitatea, siguranța și rentabilitatea trebuie să fie demonstrate pe deplin.

Pentru a sprijini producția pe scară largă și pentru a asigura o aprovizionare independentă, compania construiește o fabrică de materiale de înaltă performanță în Zhoushan, provincia Zhejiang, estul Chinei. Se estimează că unitatea va atinge o capacitate de producție anuală de 200.000 de metri liniari până în 2026 și 800.000 de metri liniari până în 2028, reducând astfel dependența Chinei de materialele importate necesare pentru sistemele de energie eoliană la altitudine mare.

Sistemul eorlian aerian S1500 a impresionat și el anterior

China a făcut un pas uriaș în domeniul energiei eoliene, testând în septembrie 2025 cea mai mare turbină eoliană aeriană din lume. Potrivit South China Morning Post, turbina S1500, de dimensiunea unui teren de baschet și înălțimea unui bloc cu 13 etaje, a generat un megawatt de energie într-un zbor de testare în deșertul din regiunea Xinjiang.

Parc solar situat lângă turbine eoliene în Wahlheim, Germania.
Producția de energie regenerabilă a înregistrat un record în iunie 2025. Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Hepta

Conceptul de energie eoliană aeriană a fost explorat încă din anii 1970, cu încercări în Statele Unite și Europa

Peste 50 de companii dezvoltă astăzi astfel de sisteme, recordul anterior – de aproximativ 300 de metri înălțime și 30 de kilowați de putere – fiind deținut mult timp de Altaeros Energies, o companie spin-off de la MIT.

Povestea Sawes Energy a început în 2018, când Dun Tianrui și fostul său coleg de liceu, Weng Hanke, au discutat despre potențialul vânturilor din atmosfera superioară.

Weng, care studia fizica atmosferei și teledetecția la Universitatea de Știință și Tehnologie din China, a observat că aceste vânturi sunt mai puternice, mai stabile și mult mai abundente decât cele de la sol. Echipa a început cu doar șapte persoane, experimentând diferite abordări pentru a ridica sistemele de energie în aer. Au optat pentru o platformă aeriană umplută cu heliu și au rafinat designul cu ajutorul experților în aerostate.

China este liderul mondial în producția de energie eoliană, iar majoritatea turbinelor fabricate acolo sunt destinate pieței interne.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Vărsătorii își dau restart, Săgetătorii se fac auziți
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

STB, în pragul colapsului financiar: nu mai sunt bani de salarii, iar furnizorii de piese au oprit livrările
Știri România 17:08
STB, în pragul colapsului financiar: nu mai sunt bani de salarii, iar furnizorii de piese au oprit livrările
Un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams va fi detașat în România: „SUA au convenit să îmbunătățim calitatea și letalitatea”
Știri România 16:48
Un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams va fi detașat în România: „SUA au convenit să îmbunătățim calitatea și letalitatea”
Parteneri
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Adevarul.ro
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 16:18
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu
Stiri Mondene 16:06
Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
ObservatorNews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 24 ian.
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 24 ian.
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)