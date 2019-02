„Am găsit mormântul unei mătuşi săpat şi capacul de la sicriu ros de colţii animalelor. Au reuşit să smulgă capitonajul interior al sicriului, ca să ajungă la trupul înmormântat. E de neimaginat aşa ceva. Parcă suntem în filmele de groază”, a declarat o localnică din Caraorman pentru tulceanoastra.ro.

Aceasta a mai declarat că animalele necrofage sapă doar în mormintele noi şi relativ noi, de maxim doi ani. În cimitirul din localitate, în funcţie de cotele apelor, gropile au adâncimi diferite, de până la doi metri.

„Am deja ca prioritate zero această problemă de la Caraorman!”

Autoritățile locale recunosc că problema nu e înflorită, ci e cât se poate de reală.

„Noi am demarat vânătoarea. Până la ora actuală, pe teritoriul rezervaţiei s-au vânat 57 de şacali. Vânătoarea la şacal nu se poate face decât în cadrul acestei operaţiuni pe pesta porcină.

Îi aşteptăm pe cei de la Direcţia Silvică, deoarece suntem la stadiul de licitaţie, pentru a continua vânătoarea. Voi avea şi discuţii cu biologii, să vedem ce e de făcut.

Suntem în procesul de continuare a vânătorii! Vom vedea şi ce va fi cu licitaţia, pentru că până acum nu s-a prezentat nimeni. Trebuie să ne mişcăm repede, demarăm procedura cu Direcţia Silvică şi ne apucăm de treabă! Am deja ca prioritate zero această problemă de la Caraorman!”, a declarat guvernatorul Mălin Muşetescu, guvernatorul Deltei Dunării.

„Ni s-a adus la cunoştinţă ce se întâmplă la Caraorman. Am constituit o echipă mixtă şi am plecat în zonă. Din păcate, aşa e! Şacalii au început să sape la morminte. Am auzit şi eu că au ajuns chair să distrugă capacul unui sicriu. De ani de zile ne confruntăm cu această problemă, pentru că în deltă sunt mii de şacali.

Din păcate, legile sunt făcute în aşa fel încât nu îi putem împuşca când vrem noi. Am adus la cunoştinţă acest caz şi la ARBDD şi la Prefectură. Sunt convins că dumnealor vor găsi cele mai bune soluţii. Aici, pe plan local, noi nu putem face nimic, decât să raportăm mai departe!”, a precizat Ilie Munteanu, primarul localității.

