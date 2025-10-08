Potrivit Direcției Regionale de Statistică, câștigul salarial mediu net în Brăila a fost de 4.327 de lei, marcând o scădere de 3,2% comparativ cu luna iunie 2025.

Cu toate acestea, față de aceeași perioadă a anului trecut, salariul mediu net a fost mai mare cu 5,8%, când acesta avea o valoare de 4.088 de lei. La nivel național, salariul mediu net a atins 5.517 lei.

O analiză pe domenii de activitate arată diferențe importante față de media națională. Agricultură, silvicultură și pescuit reprezintă singurul sector în care județul Brăila a depășit media națională, cu un câștig mediu brut de 8.491 de lei, cu 14,5% mai mare decât media națională (7.414 lei).

În industrie și construcții, un muncitor din Brăila a avut un salariu mediu brut de 6.502 lei, cu 25,1% sub media națională (8.681 lei). În sectorul Servicii s-a înregistrat un câștig mediu brut de 7.189 lei, cu 24,6% mai mic decât media națională (9.534 lei).

Indicele câștigului salarial real – indicator care reflectă puterea de cumpărare în raport cu evoluția prețurilor – a fost de 98,1% în iulie 2025 comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Față de luna iunie 2025, indicele a coborât la 94,3%, arătând o ușoară diminuare a puterii reale de cumpărare.