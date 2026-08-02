În plus, armata belarusă înființează noi batalioane, unități de sprijin de luptă, artilerie, unități antiaeriene și unități de recunoaștere.

În ceea ce privește noua brigadă de trupe de desant, aceasta va fi staționată lângă Gomel, în estul Belarusului, în apropiere atât de granița cu Rusia, cât și de granița cu Ucraina.

Belarusul susține că își întărește prezența militară la granița cu Ucraina pentru a preveni o invazie ucraineană. „Dacă granița va fi traversată fără permisiune, vom răspunde cu tot potențialul și toate mijloacele noastre. Și vecinii noștri ucraineni știu acest lucru”, a amenințat viceministrul belarus de Externe, Igor Sekreta.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenția asupra întăririi prezenței militare a Belarusului la granița cu Ucraina. Belarusul aduce trupe și construiește o infrastructură militară, printre care drumuri, depozite de muniții și de combustibili.

Zelenski nu exclude ca această infrastructură să fie pregătită pentru lansarea unei noi agresiuni militare dinspre teritoriul belarus. „Vom răspunde dacă va fi cazul”, a avertizat șeful statului ucrainean.

Rusia a folosit Belarusul ca rampă pentru lansarea invaziei sale la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

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