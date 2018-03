Samsung lansează marți în România smartphone-ul Galaxy S9, acesta fiind disponibil acum la precomandă cu 3.899 lei, în vreme ce ”fratele mai mare”, Galaxy S9 Plus, pornește de la 4.399 de lei la retailerii din țara noastră. Modelul a fost prezentat la Mobile World Congress de la Barcelona.

Deși se vrea principalul concurent pentru iPhone X de la Apple, Galaxy S9 nu are decât îmbunătățiri minore față de modelul pecedent, Galaxy S8.

Galaxy S9 vine tot cu ecran AMOLED de 5,8 inchi cu rezoluție 2960 x 1440 pixeli. Modelul S9 Plus are ecran de 6,2 inchi.

Găsești aici noul smartphone Samsung Galaxy S9 disponibil la precomandă. Îl poți cumpăra cu buy back și va fi livrat în 7 zile.

Procesor de top

Procesoarele sunt Qualcomm Snapdragon 845 sau Exynos, produse tot de către Samsung, în funcție de regiune.

Pe de altă parte, modelul Galaxy S9 rămâne tot cu 4 GB de memorie RAM, iar modelul S9 Plus are 6 GB. Reamintim, există deja smartphone-uri cu câte 8 GB de memorie RAM.

Cameră reimaginată

Camera este una din zonele care au primit mai multă atenție din partea Samsung. Modelul S9 are o singură cameră, exact ca iPhone 8, pe când S9 Plus are două, exact ca iPhone 8 Plus sau iPhone X.

Pe de altă parte, camera de 12 megapixeli, are acum apertură de 1,5 și de 2,4, pentru poze mai bune pe întuneric. De asemenea, Galaxy S9 vine și cu facilitate numită AR Emoji, care seamănă cu Animoji de la Apple, doar că este mult mai greoaie.

Tot legat de cameră este și senzorul de amprentă: acesta nu ma este amplasat în laterala camerei, ci sub aceasta, ceea ce este mult mai bine deoarece permite o atingere mai bună și nu mai mânjești de amprente lentilele.

Sunet stereo

De asemenea, audiofilii pot fi încântați de noul model, deoarece acesta are acum sunet stereo. Implementarea vine ca urmare a achiziției de către Samsung la finele lui 2016 a Harman Industries, companie care deține mai multe branduri audio, precum Harman Kardon, AKG, JBL sau Mark Levinson.

În fine, Galaxy S9 și S9+ funcționează în continuare cu stația DeX, prin care telefoanele în cauză pot fi conectate la un monitor și utilizate ca un calculator.