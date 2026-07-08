Compania promite lansarea noilor telefoane pliabile și dispozitive purtabile, iar evenimentul va fi transmis live pe Internet. Transmisiunea începe la ora 16:00, ora României.

Ce urmează să vedem la Galaxy Unpacked 2026?

Într-o postare oficială pe blogul său, Samsung a dezvăluit că noile smartphone-uri pliabile vor combina designul nou cu funcții îmbunătățite prin inteligența artificială.

„Combinând capacități inteligente cu formate inovatoare, următoarea generație de dispozitive Galaxy este pregătită să ofere experiențe mai personale și adaptive și să stabilească un nou standard pentru era AI”, afirmă compania.

Conform zvonurilor apărute până acum, Samsung va lansa trei modele de telefoane pliabile, nu doar două ca până acum. Galaxy Z Fold 8 Ultra va fi flagship-ul în stil „carte”, ca cele de pânp acum, în timp ce Galaxy Z Flip 8 va păstra designul tip „clamshell”.

Noutatea majoră este Galaxy Z Fold 8, sau posibil Galaxy Z Fold Wide, un model mai lat și mai scurt decât pliabilele tip carte, asemănător cu Microsoft Surface Duo sau Oppo Find N2.

Această variantă ar putea, de asemenea, să fie un răspuns timpuriu la lansarea primului iPhone pliabil de la Apple, așteptat în luna septembrie 2026.

Inovații și provocări

Galaxy Z Fold 8 Ultra va aduce o îmbunătățire semnificativă a designului, bazându-se pe tehnologia Oppo Find N6 pentru a reduce vizibilitatea cutei de pe ecranul flexibil.

Deși nu va fi complet lipsit de existența cutei, schimbarea va fi evidentă. Cu toate acestea, prețurile sunt așteptate să crească semnificativ. Galaxy Z Fold 8 Ultra ar putea costa aproximativ 2.500 de euro, o creștere de 114 euro față de modelul anterior, iar versiunea cu 1TB de stocare ar putea adăuga peste 319 de euro la prețul celei de bază.

Similar, Galaxy Z Flip 8 ar putea fi mai scump cu aproximativ 200 de euro. Criza globală de memorie rămâne principalul motiv al acestor scumpiri.

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