Închiderea cabinetului medical, printre sancțiunile aplicate

„Sancțiuni maxime în cazul cabinetului privat din Capitală unde o pacientă a intrat în comă cerebrală și mai apoi a decedat, după o intervenție estetică. Deși, inițial, verificările au fost întârziate de faptul că unitatea a fost găsită închisă, în urma demersurilor, inspectorii sanitari au reușit să efectueze controlul, conform atribuțiilor legale.

Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical, ridicarea autorizației sanitare de funcționare și aplicarea mai multor amenzi în cumul de 70.000 de lei, conform HG 857/2011, pentru deficiențe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii și a circuitelor funcționale, încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție”, a transmis Ministerul Sănătății.

Valentina a plătit mii de euro pentru intervenția estetică

Valentina Dumitru, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, ar fi suferit o ruptură de anevrism cerebral în timpul unei proceduri estetice efectuate într-un cabinet privat din București, în urmă cu aproape două săptămâni. Valentina ar fi plătit câteva mii de euro pentru un lifting facial într-un cabinet de înfrumusețare privat, din zona Primăverii, relatează Antena 3.

La câteva minute după începerea procedurii, femeii i s-a făcut rău. Medicul estetician a sunat atunci la 112 și femeia a ajuns inițial la Spitalul Floreasca, iar apoi la Institutul de Neurologie, unde a fost operată de anevrism. Apoi, starea acesteia s-a înrăutățit și a intrat în moarte cerebrală. Pacienta a decedat luni, 27 aprilie.

Medicul neagă acuzațiile familiei pacientei

Familia susține că pacienta ar fi ajuns în comă cerebrală după intervenție. Îl acuză pe medic că nu a respectat procedurile și că femeii nu i s-au cerut analize sau investigații medicale înainte de procedura estetică.

Medicul s-a apărat și a spus că Valentina a fost informată despre riscurile intervenției și că a semnat un acord înainte de operație.

„Pacienta a declarat că este conștientă de posibilele complicații și că acceptă procedura fără a solicita ulterior daune materiale sau morale”, se arată în documentul prezentat de medic.

Colegiul Medicilor din Municipiul București a anunțat că s-a autosesizat și a declanșat o cercetare disciplinară în acest caz, investigat și de autoritățile din domeniul sănătății.





