Stadiul lucrărilor la o lună de la emiterea ordinului de începere

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara precizează vineri, 12 iunie, că pe șantier sunt implicate peste 200 de persoane: muncitori, operatori de utilaje, topografi, ingineri, personal tehnic și administrativ. Lucrările au început pe 14 mai, iar pentru execuția drumului, antreprenorul turc Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. are termen 24 de luni.

„Prima lună de la emiterea ordinului de începere pe șantierul Variantei de Ocolire Timișoara Vest aduce progrese pe mai multe fronturi de lucru. Continuă cercetările arheologice, fiind finalizate cercetările în 6 situri, în timp ce antreprenorul execută lucrări de stabilizare a terenului de fundare, umpluturi și podețe pe traseu”, a transmis, pe Facebook, DRDP Timișoara, care este supervizor al acestui contract derulat de CNAIR.

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Centura Timișoara Vest va avea 4 benzi de circulație, 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje

Traseul Centurii Timișoara Vest traversează UAT Timișoara, UAT Săcălaz și UAT Sânmihaiu Român.

„Totodată, a început aprovizionarea cu grinzile necesare pasajelor, iar la 3 dintre structurile de pe traseu se desfășoară lucrări specifice de forare a piloților. În paralel, continuă relocarea utilităților de telecomunicații”, potrivit sursei citate.

În cadrul proiectului vor fi realizate 10 poduri și pasaje, din care trei sunt de o complexitate tehnică ridicată: pasaj peste DN 59A (Timişoara – Jimbolia) + pasaj peste CFR 100 în lungime de 750 m; pasaj peste DN 6 și CFR 133 în lungime de 450 m; pod peste râul Bega și peste rezervoarele de nămol în lungime de 450 m.

Varianta de Ocolire Timișoara Vest, în lungime de aproximativ 14 km, va avea două benzi pe fiecare sens și patru noduri rutiere denivelate:

  • Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu DN 69 (Timișoara – Arad) și VTM Nord;
  • Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu DN 6 (Timișoara – Cenad);
  • Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu DN 59A (Timișoara – Săcălaz);
  • Nod rutier la intersecția VO Timișoara Vest cu Radiala Nouă de Vest.

Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile – Programul Transport 2021-2027.

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