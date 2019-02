Ebraheim Barho, soția sa și cei șapte copii trăiau în orașul sirian Raqqa. Din cauza războiului, familia s-a refugiat în septembrie 2017 în Canada. O tragedie le-a schimbat, însă, radical viața.

Un incendiu devastator le-a distrus casa în care locuiau în orașul Halifax.

Cei șapte frații care au murit în incendiu au vârste cuprinse între trei luni și 17 ani.

Police are on scene of a fatal fire that occurred overnight on Quartz Dr in Halifax. More info to come pic.twitter.com/b6BXHTH5OY

Potrivit Enfield Weekly Press, tatăl copiilor s-a ales cu arsuri pe 50 la sută din suprafața corpului, iar soția a suferit răni care nu îi pun viața în pericol, au precizat autoritățile canadiene.

O vecină a povestit pentru postul CBC că a auzit o explozie în explozie în toiul nopții, iar apoi a văzut cum flăcările au înghițit o casă din apropiere.

Locuința a fost complet distrusă de flăcări.

În urma tragediei, premierul canadian Justin Trudeau a trimis un mesaj de condoleanțe.

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2019