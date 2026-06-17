Aproape 2800 de pensionari ies din sistem în fiecare lună

La începutul anului, conform datelor statistice ale CNPP pentru ianuarie 2026, în România figurau 4.583.267 de pensionari de asigurări sociale de stat. Până în luna mai, numărul acestora a scăzut la 4.572.106 de persoane, ceea ce înseamnă o pierdere netă de 11.161 de pensionari în doar patru luni. În timp ce o medie de aproape 2.800 de seniori părăsesc definitiv sistemul în fiecare lună, în principal prin deces, efortul bugetar total scade teoretic pentru stat. Cu toate acestea, sumele economisite nu se reflectă în bunăstarea celor rămași: pensia medie națională a înregistrat o variație nesemnificativă, crescând extrem de puțin, de la 2.818,91 lei în ianuarie, la 2.821,20 lei în mai—o creștere de doar 2,29 lei, o sumă cu care poate fi cumpărat un covrig.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Pensia medie din Hunedoara o depășește pe cea din sectoarele 3, 4 și 5 din București

În ceea ce privește distribuția teritorială a veniturilor, statisticile din luna mai 2026 evidențiază discrepanțe uriașe între regiuni, unde zonele cu un istoric industrial puternic reușesc să depășească hub-uri economice majore din prezent. Iată cum arată harta celor mai mari venituri pentru seniori:

București – Sectorul 1: Rămâne liderul absolut la nivel național, unde pensia medie a celor 58.131 de pensionari atinge valoarea de 4.131 de lei pe lună.

Rămâne liderul absolut la nivel național, unde pensia medie a celor 58.131 de pensionari atinge valoarea de 4.131 de lei pe lună. Județul Hunedoara: Reprezintă marea surpriză din provincie, înregistrând o pensie medie de 3.498 de lei/lună pentru cei 118.319 pensionari, depășind astfel sectoarele 3, 4 și 5 din Capitală.

Reprezintă marea surpriză din provincie, înregistrând o pensie medie de 3.498 de lei/lună pentru cei 118.319 pensionari, depășind astfel sectoarele 3, 4 și 5 din Capitală. Județele Brașov și Gorj: Completează topul bunăstării la vârsta a treia, cu medii de 3.332 de lei, respectiv 3.306 lei, datorită istoricului minier și industrial bazat pe grupe grele de muncă și pensionări timpurii.

Pensionarii din Botoșani primesc cele mai mici pensii din țară

La polul opus, realitatea din comunitățile uitate de investiții arată o Românie a supraviețuirii, unde pensionarii sunt obligați să își drămuiască fiecare leu de la o lună la alta. Polii sărăciei extreme din mediul rural și mic urban reflectă lipsa marilor platforme industriale care să fi asigurat punctaje ridicate în trecut:

Județul Botoșani: Înregistrează cea mai mică pensie medie din întreaga țară, valoarea acesteia fiind de doar 2.230 de lei/lună pentru cei 76.027 de pensionari din evidențe.

Înregistrează cea mai mică pensie medie din întreaga țară, valoarea acesteia fiind de doar 2.230 de lei/lună pentru cei 76.027 de pensionari din evidențe. Județele Vrancea și Vaslui: Se situează la o distanță extrem de mică, având pensii medii de 2.274 de lei, respectiv 2.285 de lei pe lună.

Se situează la o distanță extrem de mică, având pensii medii de 2.274 de lei, respectiv 2.285 de lei pe lună. Județul Giurgiu: Reprezintă zona de sud a țării la coada clasamentului național, cu o pensie medie care abia atinge pragul de 2.287 de lei.

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