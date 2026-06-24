Bonus pentru chirie pentru tinerii care muncesc la Milano, dar nu își permit să rămână în oraș

Autoritățile milaneze au aprobat un program de sprijin pentru tinerii angajați care se confruntă cu costurile ridicate ale chiriilor. Măsura prevede acordarea unui ajutor financiar unic de până la 2.400 de euro pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani care cheltuiesc mai mult de 30% din venitul lunar net pentru plata chiriei. Decizia a fost aprobată de Executivul local la propunerea consilierilor Emmanuel Conte și Fabio Bottero, iar pentru finanțarea programului municipalitatea va aloca două milioane de euro din bugetul propriu pentru anul 2026, potrivit Corriere della Sera.

Noua măsură face parte din Planul pentru locuințe al orașului și se adresează angajaților, lucrătorilor independenți, persoanelor cu contracte temporare, cercetătorilor, ucenicilor și stagiarilor care, deși au un loc de muncă, întâmpină dificultăți în a rămâne în Milano din cauza costurilor ridicate ale locuirii.

Reprezentanții Primăriei recunosc că problema nu îi mai afectează doar pe cei aflați în situații de vulnerabilitate extremă. „Este o dinamică ce nu îi mai privește doar pe cei aflați în condiții de dificultate severă, ci și categorii esențiale pentru funcționarea orașului: personal medical, profesori, angajați din transporturi și persoane aflate la primul loc de muncă”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar

Pot depune cereri angajații cu vârsta sub 35 de ani care au domiciliul în Milano sau care se angajează să își stabilească reședința în oraș în termen de șase luni. Solicitanții trebuie să dețină un contract de închiriere pentru o locuință aflată pe teritoriul municipiului.

Plafonul veniturilor brute anuale este stabilit la 40.000 de euro pentru persoanele care locuiesc singure și la 60.000 de euro pentru gospodăriile formate din două sau mai multe persoane.

Ajutorul financiar va acoperi diferența necesară pentru ca ponderea chiriei să nu depășească 30% din venitul net, în limita maximă de 2.400 de euro. Suma va fi plătită direct chiriașului. Sunt eligibile contractele de închiriere standard și cele cu chirie convenită. Nu sunt acceptate contractele temporare, iar persoanele care au beneficiat deja de alte ajutoare publice pentru plata chiriei sunt excluse din program.

„Prin această hotărâre încheiem un ciclu de inițiative început în urmă cu șase luni, odată cu prezentarea Planului extraordinar pentru locuințe accesibile. Am intervenit pe trei orizonturi de timp: pe termen lung, prin licitații pentru construirea de noi locuințe accesibile, pe termen mediu, prin recuperarea patrimoniului existent și achiziționarea de imobile de la entități publice și private, iar prin această măsură oferim un sprijin imediat celor care întâmpină astăzi dificultăți în plata chiriei”, a declarat Emmanuel Conte, responsabil pentru buget, patrimoniu și Planul extraordinar pentru locuințe.

La rândul său, Fabio Bottero, responsabil pentru locuințele publice, a declarat: „Dorim ca cei care își încep la Milano parcursul personal și profesional să găsească în orașul nostru un partener capabil să răspundă nevoilor lor locative, să le ofere încredere și un ajutor concret pentru construirea viitorului lor”.

Cererile vor fi analizate în ordinea depunerii, până la epuizarea fondurilor disponibile. Anunțul public privind înscrierea tinerilor în program a fost publicat pe site-ul Primăriei din Milano.

Și Bologna încearcă să păstreze tinerii absolvenți în oraș

Recent, și orașul Bologna a lansat un program prin care tinerii absolvenți pot primi până la 10.000 de euro pentru chirie și integrarea pe piața muncii. Inițiativa urmărește să reducă exodul forței de muncă și să ajute companiile să găsească personal calificat.

Tinerii care îndeplinesc condițiile vor putea beneficia de un grant nerambursabil de 3.000 de euro oferit de Camera de Comerț și de posibilitatea de a obține încă 7.000 de euro printr-un împrumut cu dobândă zero, fără garanții personale și rambursabil în cinci ani.

Programul se adresează absolvenților recenți ai Universității din Bologna și celor care au finalizat cursurile ITS Academy din regiunea Emilia-Romagna. Solicitanții trebuie să fi obținut diploma cu cel mult șase luni înainte și să fi fost angajați de o companie din Bologna în perioada 1 martie – 16 octombrie.

Cererea pentru obținerea sprijinului financiar poate fi depusă între 15 septembrie și 16 octombrie.

Tot în Italia, guvernul a pregătit un sprijin financiar pentru părinții separați sau divorțați care părăsesc locuința familială. Ajutorul este tot pentru chirie și ar putea ajunge la 500 de euro pe lună, timp de un an.

Aproape două milioane de români trăiesc în Italia

Românii reprezintă, de departe, cea mai mare comunitate străină din Italia. Potrivit celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români trăiesc astăzi în Peninsulă.

Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Italiei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată. Conform CNEL (Consiliul Național pentru Economie și Muncă), una dintre cele mai importante instituții publice italiene, Lombardia este regiunea cu cel mai mare număr de rezidenți străini din totalul național, cu 22,9%. Urmează Lazio, cu 12,2%, și Emilia-Romagna, cu 10,7%.

Dacă raportăm numărul străinilor la populația totală a fiecărei regiuni, Emilia-Romagna are cea mai mare incidență, de 12,6%, urmată de Toscana, cu 11,6%, și Lazio, cu 11,3%. În sudul Italiei și în insule, prezența populației străine este semnificativ mai redusă.

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