Proiectul, realizat cu finanțare europeană și prezentat drept o investiție strategică pentru valorificarea resurselor piscicole din Delta Dunării, nu și-a îndeplinit scopul pentru care a fost construit.

Bursa de Pește avea rolul de intermedia relația dintre pescari și cumpărători. Mecanismul era simplu: primii aduceau peștele din Marea Neagră și Dunăre, iar ceilalți licitau pentru cantitățile disponibile. Prețul ajungea să fie stabilit prin cerere și ofertă. În realitate însă, acest lucru nu s-a întâmplat.

Banii europeni au fost returnați, deoarece clădirea nu a putut fi racordată la apă și curent

Autoritățile române au fost obligate să returneze jumătate din bani, reprezentând fondurile europene, după ce s-a constatat că obiectivul nu dispunea de utilitățile esențiale pentru funcționare, nefiind racordat la rețelele de apă și energie electrică.

Astăzi, activitatea în incintă pare complet înghețată. În lipsa utilizării și a întreținerii, semnele degradării sunt vizibile la tot pasul. 

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Peretele lateral al clădirii prezintă urme de uzură

Lamele stivuitoarelor au fost afectate de rugină, iar camionetele frigorifice achiziționate pentru transportul peștelui stau abandonate, acoperite de un strat de praf. 

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Lamele stivuitorului sunt pline de rugină
Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Dubele frigorifice stau nefolosite în curtea Bursei de Pește 

Clădirea însăși începe să cedeze sub efectul timpului. Elemente desprinse din construcție zac pe sol.

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Bucăți din tavan au căzut pe plăcile de beton

Prim-ministrul Viorica Dăncilă și miniștrii PSD au tăiat panglica pentru inaugurarea Bursei de Pește

În aprilie 2019, Bursa de Pește din Tulcea era inaugurată în prezența premierului de atunci, Viorica Dăncilă, ministrului Agriculturii, Petre Daea, ministrului de interne, Carmen Dan, ministrului transporturilor, Răzvan Cuc și a președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Horia Teodorescu, Viorica Dăncilă și Petre Daea tăiau panglica de inaugurare a Bursei de Pește în 2019

Momentul a fost prezentat drept începutul unui proiect menit să schimbe modul în care este comercializat peștele românesc. 

Pentru ceremonia de inaugurare au fost aduse câteva lăzi cu pește, folosite pentru fotografiile oficiale și pentru a ilustra simbolic activitatea pe care Bursa urma să o desfășoare. 

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Lăzile cu pește de la inaugurarea Bursei de Pește din Tulcea (2019)

Realitatea avea să fie însă cu totul alta. La doar două luni după tăierea panglicii, Bursa de Pește și-a închis porțile definitiv. 

Activitatea s-a oprit înainte ca proiectul să își poată demonstra utilitatea, iar infrastructura inaugurată cu mare fast a rămas nefolosită. 

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Flota neutilizată a Bursei de Pește din Tulcea (fotografie din 2026)

ANPA este responsabilă de Bursa de Pește

Bursa de Pește din Tulcea este administrată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Bursa de pește

Președintele ANPA este Dragoș Simion, fost candidat PSD la Primăria municipiului Tulcea în 2024.

Bursa de Pește din Tulcea, nefuncțională timp de șapte ani. Clădirea și utilajele încep să se degradeze, deși investiția s-a ridicat la 6 milioane de euro
Dragoș Simion

De numele acestuia se leagă o anchetă de presă care dezvăluia că Simion făcea parte din aceeași asociație condusă de un ziarist local care scria articole laudative la adresa sa. Cei doi au avut intenția să-și înregistreze propriul partid. 

Întrebați dacă există un plan concret de punere în funcțiune a Bursei de Pește din Tulcea și când estimează o dată pentru deschiderea efectivă către utilizatori, dacă există intenția de a redirecționa sau modifica destinația clădirii, reprezentanții ANPA au redirecționat solicitarea către Ministerului Agriculturii.

„Având în vedere faptul că o parte semnificativă a aspectelor solicitate se află în principal în competența Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate publică centrală de specialitate, ANPA a redirecționat cererea dumneavoastră către MADR, în vederea transmiterii către dumneavoastră a unui răspuns unitar și complet, în conformitate cu prevederile legale”, conform reprezentanților instituției.

La rândul său, MADR a invocat termenul maxim legal de 30 zile pentru a răspunde la cele trei întrebări transmise. 

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