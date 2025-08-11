Premierul Donald Tusk a promis investigații și recuperarea banilor folosiți necorespunzător. Opoziția acuză guvernul de risipă, în timp ce oficialii susțin că sunt doar câteva cazuri izolate.

Deși sumele implicate sunt relativ mici, scandalul a escaladat rapid și ar putea duce la demisii în guvern. Mulți antreprenori susțin însă că proiectele lor respectă condițiile de finanțare.

Unde au fost alocate fondurile pentru sectorul HORECA

Un scandal major a izbucnit în Polonia în legătură cu utilizarea fondurilor UE pentru redresare. S-a făcut public modul în care au fost alocate fondurile în sectorul HORECA (hoteluri, restaurante, catering). Presa a început să analizeze lista beneficiarilor, iar opoziția a profitat de situație.

Premierul Donald Tusk se ocupă de această problemă de câteva zile, deoarece au ieșit la iveală câteva cheltuieli neobișnuite:

achiziționarea de iahturi,

saune și solare;

achiziționarea unui poligon de tragere virtual;

o tabără pentru alpaca,

un club de swingeri.

A căzut primul cap

Directorul agenției de dezvoltare a afacerilor, Katarzyna Duber-Stachurska, a fost demis imediat, iar procuratura a început o anchetă.

„Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor (PARP) este o agenție executivă. Nu ia decizii cu privire la programe și nu stabilește criterii pentru acordarea finanțării. Toate procedurile, regulamentele și acordurile sunt aprobate de Ministerul Fondurilor de Dezvoltare și Politicii Regionale. Agenția nu are independență în acest sens”, a replicat Katarzyna Duber-Stachurska.

„Vom recupera fără milă sprijinul pentru scopuri nedemne”

UE a cerut și ea o investigație. Tusk a declarat indignat că nu va tolera nicio risipă și că „vom recupera fără milă sprijinul acordat pentru scopuri nedemne”.

Opoziția consideră că acest incident este caracteristic pentru întreaga politică a guvernului. Un deputat a depus chiar o plângere penală împotriva premierului.

Guvernul se apără și contraatacă. Ei acuză opoziția că, din cauza obiecțiilor privind statul de drept în timpul guvernării lor, Comisia Europeană nu a plătit banii din fondul de redresare decât după schimbarea de guvern de la sfârșitul anului 2023.

824.000 de contracte au fost semnate într-un an și jumătate

Scandal pentru 0,5% din fonduri

Deși doar o mică parte din fonduri (0,5%) a fost alocată sectorului HORECA, scandalul a luat amploare. Antreprenorii vizați au început să se apere public.

S-a dovedit că iahturile sunt de fapt ambarcațiuni mici de 8 metri, cu panouri solare, care pot fi folosite și pentru cazare.

Aceste ambarcațiuni permit turiștilor să exploreze regiunea lacurilor poloneze fără costul cazării. Ce e rău în asta?

Un alt antreprenor explică că a fost nevoit să-și închidă barul și discoteca din cauza pandemiei și a deschis ulterior un club de swingeri, dar a primit sprijin pentru cu totul altceva: o mașină de prelucrare a metalelor.

Deși pare că multe dintre aceste cazuri se încadrează, de fapt, în condițiile de finanțare ale fondului de redresare, scandalul a luat o asemenea amploare încât vor urma probabil și alte demiteri.

Această furtună este ultimul lucru de care avea nevoie guvernul polonez, care se confruntă deja cu provocări din partea noului președinte Karol Nawrocki, care tocmai a preluat funcția săptămâna aceasta.

Majoritatea micilor antreprenori vizați vor putea probabil să păstreze sprijinul primit, din care – după cum au subliniat mulți – nu au văzut încă niciun ban.

