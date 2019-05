Primarul comunei giurgiuvene Ghimpați s-a plâns că un observator l-ar fi împiedicat să voteze la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Publicațiile Jurnal Giurgiuvean și Antifakenews.ro au publicat duminică, în ziua votului, articole în care susțineau că primarului Constantin Cărăpănceanu i-ar fi fost restricționat accesul la vot. Cele două publicații au preluat exclusiv declarația primarului, care susținea că un observator al unui ONG a refuzat l-ar fi împiedicat să voteze, relatează g4media.ro.

Primarul Constantin Cărăpănceanu a declarat, pentru Jurnal giurgiuvean, că „Nu am fost lăsat să votez la secția unde figurez pe lista electorală permanentă, și nu de către vreun membru al comisiei, ci de un observator al unui ONG (…) Spunea că nu am ce căuta în secția de votare, că aduc oamenii, că influențez votul etc. S-au luat măsuri, a fost scos în afara secției de votare, unde, de asemenea, a continuat să provoace scandal, a incitat câțiva cetățeni de etnie romă, a început să filmeze…În final, mi-am exercitat dreptul la vot, fără alte incidente. Acum, la secțiile de votare din comună este liniște, oamenii vin, votează…”, declara primarul comunei Ghimpați.

Observatorul indicat de primarul comunei Ghimpați este un fotograf acreditat de organizația Funky Citizens. El a explicat pentru G4Media.ro că nu l-a împiedicat nici un moment pe primar să voteze, ci doar l-a interpelat cu privire la vizitele sale repetate în secția de vot, întrucât legea le interzice primarilor să influențeze procesul electoral.

”Nu l-am împiedicat nici un moment, dar am spus că nu e legal să vină permanent la secție”, a declarat pentru G4Media.ro observatorul, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Fotograful a mai spus că a fost agresat de un tânăr din comună la indicația primarului. ”Primarul m-a observat pe mine și pe alți observatori că îi filmam când erau lângă secția de vot și i-a indicat unui tânăr, venit cu căruța, persoana mea. Tânărul m-a lovit cu pumnul în bărbie după ce a fost incitat de primar. În jurul orei 10:35 s-a produs agresiunea, după ce primarul mi-a reproșat că vreau să filmez”, a declarat observatorul.

Mihaela Lungu, observator la vot, îi susține declarațiile. ”A fost o atmosferă extrem de ostilă. Primarul a venit la noi și ne-a reproșat că filmăm. Tânărul i-a tras colegului meu un pumn, iar alți cetățeni incitați de primar au venit către noi. Norocul nostru a fost că un echipaj de poliție era pe uliță și nu ne-au făcut nimic”, a declarat Mihaela Lungu pentru G4Media.ro.

”Am fost martor la plângerea de la Poliție, am stat circa o oră la poliție. Chiar în curtea sediului poliției am fost amenințată de o doamnă, care s-a liniști doar după intervenția unui polițist”, a mai declarat Mihaela Lungu.

