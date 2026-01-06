Mai multe persoane devenite cunoscute în mediul online, în special în urma evenimentelor politice din ultimul an, au provocat un incident la Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Grupul a venit la unitatea medicală pentru a face presiuni în legătură cu situația unei paciente, relatează publicația Focus Press.

Conducerea Spitalului Județean Constanța a confirmat incidentul, precizând pentru publicația citată că personalul medical de la UPU a fost „practic terorizat” de comportamentul recalcitrant al celor implicați.



Din informațiile transmise de reprezentanții unității, pacienta în cauză a ajuns la Urgență cu o semipareză, a fost evaluată de medici și a primit îngrijirile corespunzătoare.



Cei prezenți au acuzat personalul medical că nu ar fi respectat drepturile pacientei, susținând că aceasta nu ar fi primit tratamentul potrivit sau că nu ar fi fost lăsată să plece.

Printre cei prezenți la spital sau care au participat online la discuții se numără Maria Saioc, consilier județean din partea AUR, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut drept „Makaveli” sau afaceristul Victor Micula.

Reprezentanții spitalului au intervenit rapid, iar agenții de securitate i-au condus afară pe cei care provocau tulburări.





