Am mers astăzi să vedem care este situația din zona aeroportului și în ce fel sunt afectați pasagerii de decizia COTAR. În primul rând, străinii nu erau interesați de mesajele puse pe terminalele oprite și se îndreptau către aparatele care erau încă în funcțiune. Cât despre românii care ieșeau la “Sosiri”, mulți dintre ei, după ce vedeau mesajele de pe aparate touch-screen, sunau la companiile de taxi sau făceau comandă prin aplicațiile online.

“Am auzit că taximetriștii sunt supărați pe cei de la Uber că le iau clienții. Noi nu prea comandăm taxi. Aleg Uber întotdeauna, pentru că nu mai trebuie să dăm bani în plus. Nu mai plătim 5- 10 lei, că dacă le lași prea puțin, se uită și urât la tine și eventual încep să comentez. Când am plecat din țară, taxiul a fost 40 de lei per total. Cred că la Uber am fi dat până în 30 de lei”, ne-a spus Ana-Maria ( 30 de ani), din București. Ioana, prietena ei, recunoaște că e fan Taxify. “Folosesc Taxify, fiindcă, dacă spre exemplu merg cu câinele undeva, pot selecta această opțiune, plus că plătesc exact atât cât face”, ne-a zis tânăra. Fetele veniseră de la Londra și, ca să meargă spre casă, au făcut o comandă la Taxify.

Sorin Pârvu, un alt bucureștean care se afla, marți după- amiază, la terminalul “Sosiri” al Aeroportului ”Henri Coandă” Otopeni, susține transportul cu mașini de tip Uber sau Taxify, pentru că, spune el, e mai sigur. “Suntem într-o țară democratică și fiecare ne alegem ce servicii să plătim. E o piață liberă. Uberul e mai sigur. Ați văzut câte neplăceri s-au întâmplat cu taximetriști veniți la aeroport. La Uber, dacă ai o neplăcere cu șoferul, îl găsești foarte ușor, prin platforma lor”, ne-a declarat tânărul de 26 de ani.

Ana a decis să-și comande un Uber chiar din aeroport, după ce a văzut că are două persoane în față la automatul de comandă taxi: “Nu am răbdare să stau la coadă, îmi comand un Uber”, ne-a spus tănăra.

Din cele 5 persoane cu care am vorbit astăzi, doar una a spus că rămâne fidelă taximetriștilor și că acesta i se pare cel mai sigur mod de transport. “Apelez numai la taxiuri autorizate când plec de la aeroport. Consider ca acțiunea lor de a-și apăra serviciul este îndreptățită și sper să și-o rezolve”, ne-a spus Sorin Cioclu.

Taximetriștii de la aeroport sunt supărați că cei de la Uber nu plătesc nimic și, cu toate acestea, vin și iau pasageri de la aeroport. “Șoferii de la Uber sunt în toate benzinăriile și în toate parcările. Suntem supărați nu pe situația creată la Otopeni, ci pe situația creată în tot Bucureștiul și împrejurimi. Șoferii Uber și Taxify nu stau aici ( în zona de Taxi de la Aeroport), stau în parcarea autorizată a aeroportului, care e pentru orice autovehicul. Noi îi cunoaștem, că îi vedem în fiecare zi. Stau în benzinării, de acolo iau comenzi. Treaba e valabilă și la cluburile din București, și la hoteluri”, ne-a spus Dan Stoian, un taximetrist care circulă des în zona Aeroportului Internațional Henri Coandă.

Mai multe taxiuri în fața terminalului “Sosiri”

Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), ne-a explicat exact ce s-a întamplat de vineri, când 3 din cele 7 aparate touch-screen de comandă taxi au fost oprite. “Acum este mult mai mare fluența taxiurilor care vin în fața terminalului să preia pasageri. A scăzut aglomerația în zona estacadei, nu mai avem clienți care aleargă cu tichetul în mână să-și caute mașina. Pur și simplu merg în fața terminalului, la primul autoturism din stație, se urcă și merg acolo unde au treabă”, ne-a declarat reprezentantul CNAB.

Accesul taximetriștilor la terminalul “Sosiri” este gratis, trebuie doar să fie autorizați la aeroport. “În ceea ce privește autoturismele care sunt folosite în regim Uber sau Taxify sau altele de acest gen, acestea sunt autoturisme private, care intră în parcarea aeroportului și nu sunt identificabile ca făcând această activitate de transport de pasageri. De altfel nu există o lege care să poată interzice accesul lor în parcare”, a adăugat Valentin Iordache.

Toate taxiurile care vin la aeroport sunt autorizate de către CNAB, atât și autoturismele, cât și șoferii. În cazul unei probleme, a unei reclamații făcute, sancțiunile le aplică direct CNAB, iar compania poate decide ca taximetristul care a făcut o anume greșeală sau abatere să nu mai aibă dreptul de a veni pe aeroport să să ia pasageri.

CITEȘTE ȘI: