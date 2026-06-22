Tehnologia Rapiscan: maşini verificate fără a fi deschise

Cu ajutorul unui scaner mobil uriaș, numit „Rapiscan”, vameșii reușesc să inspecteze atât mașinile, cât și camioanele, fără a le demonta sau descărca, potrivit publicației Blick, parte din grupul Ringier la fel ca Libertatea. Acest echipament de ultimă generație este utilizat zilnic de specialiștii de la Oficiul Federal al Vămilor și Securității Frontierelor (OFDF) din Elveția.

„Rapiscan” este o instalație mobilă de scanare cu raze X, care seamănă cu un camion masiv, echipat cu o arcadă imensă în partea din spate. Având o înălțime de 5,8 metri și o lungime de peste 12 metri, acest dispozitiv este conceput pentru a detecta mărfuri de contrabandă, droguri și alte produse interzise. Conform lui Oliver Varga, purtătorul de cuvânt al OFDF, „vehiculele sunt selectate în funcție de situație și riscuri și apoi direcționate către scanare. Angajații instruiți analizează imaginile radiografice generate, iar dacă există suspiciuni, se efectuează o percheziție detaliată”.

Avantajele folosirii unei tehnologii de vârf

Spre deosebire de metodele tradiționale, „Rapiscan” elimină necesitatea demontării caroseriei sau descărcării mărfurilor, economisind astfel timp prețios.

„Acest sistem ne permite să detectăm rapid încărcături ascunse, cum ar fi mărfurile nedeclarate, stupefiantele sau materialele periculoase a căror transport este strict interzis”, a explicat Varga pentru Blick.

Imaginile radiografice generate de scaner sunt similare cu cele dintr-un cabinet de radiologie, dar în loc de pacienți, subiectul scanării sunt vehiculele.

Dispozitivul „Rapiscan” este utilizat în mod regulat la punctele de frontieră din întreaga Elveție.

Cu un preț ce poate depăși cu ușurință șase cifre, „Rapiscan” reprezintă o investiție semnificativă pentru autorități.

Tehnologia este folosită și în România

România se află într-un proces masiv de dotare a vămilor cu scanere cu raze X pentru camioane și autoturisme. Un proiect de 26 de scanere este implementat, prin PNRR, din 2024 de Autoritatea Vamală Română și Ministerul Finanțelor.

Scaner pus în funcțiune la Biroul Vamal Albița. Foto: Autoritatea Vamală Română

Până în prezent, Autoritatea Vamală Română a reușit să pună în funcțiune primele loturi de scanere în puncte critice de frontieră, cum ar fi Albița, Siret și Constanța Sud Agigea. Planul prevede ca rețeaua națională să ajungă la un total de 26 de scanere funcționale, acoperind atât frontierele terestre, cât și cele maritime.

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