Guvernul de la Varșovia are probleme mari cu pensiile după reforma din 2014, când a luat titlurile de stat din fondurile private și a înjumătățit economiile a milioane de salariați. Acum, pensia medie în Polonia este de aproximativ 700 de euro pe lună. În acest context, tot mai mulți oameni aleg soluții suplimentare pentru finalul vieții, precum economisirea privată sau renta viageră obținută prin cedarea locuinței.

Soluția numită ipoteca inversă presupune că omul își lasă locuința prin contract unei instituții financiare în schimbul unei rente viagere lunare, păstrând dreptul de a locui acolo până la deces.

Pentru această variantă, fondurile ipotecare au plătit anul trecut circa 1,6 milioane de euro, cu 46,5% mai mult decât în anul precedent, iar din 2010 încoace suma totală depășește 9 milioane de euro.

Potrivit Asociației Întreprinderilor Financiare din Polonia, cei mai interesați de renta viageră sunt bătrânii de 75–80 de ani, cu o vârstă medie a clienților de 76 de ani. În 2024, locuințele cedate fondurilor ipotecare au avut o valoare medie de 107.000 de euro și 51 mp, iar valoarea totală a proprietăților gestionate a ajuns la 43 de milioane de euro, cu 19,2% mai mult decât anul precedent.

Nivelul rentei depinde de factori precum vârsta sau valoarea locuinței. În 2024, renta viageră lunară a fost echivalentă cu 40% din pensia obișnuită. Având în vedere speranța viață ridicată, fondurile estimează că beneficiarii pot primi astfel de plăți timp de circa 11 ani.

Datele arată că doar 17,2% dintre polonezi economisesc pentru pensie, în timp ce mulți preferă să pună bani deoparte pentru vacanțe, renovări sau o mașină. Totuși, economisirea este în creștere, comparativ cu procentele de acum 15 ani. În 2008, doar 2,5% dintre polonezi declarau că fac economii cu acest scop, iar acum 10 ani procentul era de 4,4%.