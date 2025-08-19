Corpurile a 1.000 de soldați uciși pe front au ajuns înapoi în Ucraina

Rusia a returnat Ucrainei rămășițele a 1.000 de soldați ucraineni, conform unui anunț făcut marți de autoritățile de la Kiev, potrivit AFP. Majoritatea militarilor au căzut pe câmpul de luptă, dar unii au decedat în captivitate.

Acest schimb reprezintă unicul rezultat concret al negocierilor directe între cele două țări aflate în conflict. Procesul de repatriere a rămășițelor soldaților căzuți este esențial pentru familiile îndoliate.

În cadrul aceluiași schimb, Ucraina a returnat Rusiei corpurile a 19 militari ruși, conform informațiilor publicate pe rețeaua de socializare X. Acest gest reciproc demonstrează că, în ciuda ostilităților, există încă un nivel minim de cooperare între părți în aspecte umanitare.

AFP relatează că astfel de schimburi sunt rare, dar vitale pentru ambele părți implicate în conflict.

BODY EXCHANGE:



— Russia has handed over another 1,000 bodies of deceased servicemen to Ukraine



— The Ukrainian side handed over to the Russian Federation 19 bodies of deceased Russian servicemen



1000 🇺🇦 for 19 🇷🇺 devastating pic.twitter.com/nyAPnhZ1mC — NewsEra (@NewsEra_) August 19, 2025

Schimbul de cadavre din iunie între Rusia și Ucraina

Un schimb de soldați a avut loc și în luna iunie, între Rusia și Ucraina. Totul s-a întâmplat după ce, în data de 2 iunie, la Istanbul, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui schimb masiv de cadavre ale soldaților căzuți în luptă.

La acel moment, centrul ucrainean de coordonare pentru prizonieri de război a anunțat că Ucraina a primit 6.057 de trupuri.

Controversele și acuzațiile aduse Rusiei

Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus acuzații grave Rusiei, potrivit AFP. El susține că Moscova a predat atunci intenționat Kievului cadavrele a 20 de soldați ruși în locul rămășițelor militarilor ucraineni, în cadrul schimbului de militari căzuți în război.

Zelenski susținea că printre cele 20 de cadavre se află „de exemplu cel al unui mercenar israelian care lupta de partea lor. Un cetățean israelian, cu acte israeliene”.

Motivația din spatele acțiunilor Rusiei

Președintele ucrainean consideră că Rusia a returnat cadavrele propriilor soldați pentru a crea impresia că a ucis mai mulți ucraineni și pentru a-și minimiza propriile pierderi.

„Credem că ei fac aceasta deliberat, pentru a arăta câte trupuri de ucraineni ei s-ar presupune că dețin”, a declarat atunci președintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că rușilor le-ar fi teamă să recunoască numărul mare de morți pe front.

„Lor (rușilor) le este teamă să recunoască acest fapt, numărul mare de morți. Pentru că atunci când va veni momentul în care Putin va dori să mobilizeze, societății îi va fi teamă”, a mai adăugat el, la acel moment.

Conflictul în cifre

Ucraina se confruntă de peste trei ani cu invazia rusă. Bilanțul se ridică la zeci de mii de morți de ambele părți, atât civili, cât și militari. Autoritățile celor două țări nu au publicat recent cifre oficiale ale soldaților răniți sau uciși pe front.

Zelenski a mai declarat vineri că 695.000 de militari ruși se află în prezent pe teritoriul ucrainean, din care aproximativ 20% este ocupat de armata Kremlinului.

Repatrierea cadavrelor și schimburile de prizonieri de război rămân printre puținele domenii în care Kievul și Moscova cooperează, potrivit AFP.

