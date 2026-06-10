Un raport publicat miercuri de centrul de reflecție Ember arată că energia fotovoltaică a contribuit, luna trecută, cu 12,8% la producția de energia electrică a Statelor Unite, în timp ce cărbunele a avut o pondere de 12,2%. Datele din acest raport provin de la Administrația SUA pentru Informații în Energie (EIA).

Utilizarea sistemelor fotovoltaice este în creștere exact într-un moment în care Statele Unite se grăbesc să adauge noi capacități de producție de electricitate, pentru a satisface nevoile mari de energie ale centrelor de date cu inteligență artificială, notează Bloomberg.

Industria fotovoltaică și-a menținut ascensiunea, chiar dacă administrația Trump a luat măsuri împotriva ei. Or, administrația Trump favorizează sursele tradiționale de producție de electricitate, inclusiv cărbunele și energia nucleară, care pot produce energie nonstop, spre deosebire de energia fotovoltaică și cea eoliană.

„Aceasta este o schimbare structurală în sistemul energetic al Statelor Unite”, remarcă Nicolas Fulghum, analist la Ember. Potrivit acestuia, companiile au nevoie de mai multă energie și „consideră energia fotovoltaică drept o sursă ieftină, accesibilă și rapid de obținut”.

Producția de energie fotovoltaică a crescut cu 17% în luna mai în Statele Unite, în timp ce energia pe bază de cărbune s-a redus cu 11%. În pofida avansului energiei fotovoltaice, Statele Unite rămân, în mare măsură, dependente de combustibilii fosili. Gazele naturale sunt sursa principală de producție a energiei electrice, cu o pondere de 37% în mixul energetic în luna mai.

Cu toate acestea, energia fotovoltaică continuă să câștige teren, în parte și datorită implementării pe scară mai largă a bateriilor care pot stoca energie din panouri pentru a fi utilizată atunci când soarele nu strălucește, inclusiv noaptea, când e vârf de cerere.

Energia fotovoltaică și stocarea au reprezentat împreună 91% din noile capacități instalate în SUA în primul trimestru, potrivit unui raport publicat miercuri de Asociația Industriilor din domeniul Energiei Fotovoltaice și compania de consultanță Wood Mackenzie.

Analiștii se așteaptă ca această tendință să continue, deoarece companiile de utilități și dezvoltatorii de centre de date consideră din ce în ce mai mult energia fotovoltaică asociată cu stocarea în baterii drept o sursă vitală de energie. „Vom continua să vedem o utilizare record a bateriilor an după an”, a spus Fulghum.

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