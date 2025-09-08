Biroul Permanent Județean al PNL Iași a decis că actualul prefect, Luciana Antoci, nu va mai rămâne în funcție, ci va fi propusă consilier de stat al premierului Ilie Bolojan. Liberalii l-au propus în locul ei pe Costel Dolachi (PNL, fost subprefect), dar decizia aparține guvernului și depinde de negocierile purtate în interiorul coaliției.

Sunt două explicații pentru înlocuirea Lucianei Antoci. Prima este că actualul prefect vrea o funcție la București, iar premierul Bolojan a discutat cu ea și i-a transmis că o vrea consilier de stat. A doua variantă este că Antoci nu este deloc populară în rândul primarilor liberali din județ, iar unii primari refuză să colaboreze cu prefectul.

Pe de altă parte, și USR vrea funcția de prefect de Iași. Partidul condus de Dominic Fritz a cerut conducerea prefecturilor în 9 județe, inclusiv Iași, Brașov, Cluj și Sibiu. Procesul, derulat de peste o lună, este tensionat și netransparent, iar PSD riscă să piardă cele mai multe funcții, mai multe chiar decât PNL.

