O mare parte din pregătirea teoretică va putea fi urmată online

Autoritățile din Spania au adoptat o reformă importantă care schimbă modul de acces în sectorul transportului rutier. Noile reguli privind Certificatul de Aptitudine Profesională (CAP), publicate în Buletinul Oficial al Statului (BOE), introduc un sistem mai flexibil și mai adaptat noilor tehnologii, în încercarea de a reduce deficitul de șoferi profesioniști din domeniul transportului de mărfuri și de pasageri. Modificările afectează atât școlile de șoferi și centrele autorizate de formare, cât și persoanele care doresc să obțină calificarea necesară pentru a conduce camioane și autobuze.

Cea mai importantă noutate este posibilitatea desfășurării unei părți semnificative a pregătirii obligatorii prin intermediul platformelor online.

Până acum, obligativitatea participării fizice la toate cursurile reprezenta o dificultate pentru numeroși candidați care trebuiau să își împartă timpul între studii și activitatea profesională.

Potrivit noii reglementări aprobate de Ministerul Transporturilor și Mobilității Durabile, structura cursurilor va fi următoarea:

Cursul standard (280 de ore): până la 166 de ore de pregătire teoretică vor putea fi efectuate online, în cadrul unei clase virtuale;

Cursul accelerat (140 de ore): cursanții vor putea urma online maximum 92 de ore de teorie.

Cu toate acestea, pregătirea practică la volanul camioanelor și autobuzelor, precum și examenele oficiale, vor continua să se desfășoare exclusiv în format fizic. În plus, platformele utilizate de școlile de șoferi vor trebui să asigure participarea simultană a profesorilor și cursanților, în timp real. Cursurile preînregistrate sau complet automatizate nu vor fi acceptate.

Dispare obligativitatea controlului biometric

O altă schimbare importantă este eliminarea obligativității utilizării sistemelor biometrice pentru verificarea prezenței cursanților.

Până în prezent, unele centre foloseau tehnologii precum amprenta digitală sau recunoașterea facială pentru monitorizarea accesului la cursuri. Aceste metode nu vor mai fi obligatorii, în principal din cauza dificultăților administrative și a preocupărilor legate de protecția datelor personale.

În schimb, centrele de formare vor putea utiliza metode clasice de verificare, precum registre electronice de semnături sau alte sisteme echivalente de evidență a prezenței.

Sancțiuni dure pentru fraudarea examenelor

În paralel cu simplificarea procedurilor, autoritățile spaniole au decis să înăsprească măsurile împotriva fraudelor la examene. Orice candidat surprins folosind dispozitive electronice neautorizate în timpul probelor oficiale va fi eliminat imediat din examen. Pe lângă descalificarea automată, persoana respectivă nu va mai putea participa la un nou examen timp de 12 luni.

Noile reguli vor intra oficial în vigoare la trei luni după publicarea lor în Buletinul Oficial al Statului.

Cât câștigă un șofer de TIR în Spania

Un șofer de TIR în Spania câștigă un salariu de bază între 1.300 și 1.500 de euro pe lună, la care se adaugă diurne și bonusuri legate de distanță și orele lucrate, astfel venitul total poate ajunge în jur de 2.000 de euro sau mai mult lunar. În unele situații, șoferii cu experiență sau care efectuează trasee internaționale pot câștiga până la 2.500 – 3.000 de euro net pe lună.

Salariul oferit pentru șoferi variază în funcție de firmă, regiune și tipul de transport, iar diurnele nu sunt supuse contribuțiilor sociale, reprezentând o parte importantă a veniturilor șoferilor.

În România, un șofer de camion care lucrează pe curse interne câștigă, în medie, între 4.500 și 7.000 de lei net pe lună, în timp ce șoferii care efectuează transporturi internaționale pot câștiga lunar între 9.000 și 15.000 de lei net, în funcție de experiență și condițiile de muncă.

Anul trecut, un șofer de TIR spaniol care lucrează în Statele Unite a dezvăluit câți bani a câștigat într-o singură săptămână de muncă la volan.

Citește și povestea Sandrei, o tânără care a plecat din Venezuela în Spania și s-a făcut șoferiță de TIR, iar acum are un salariu de aproape 800 de ori mai mare.

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