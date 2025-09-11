Gloss a fost ucis în aprilie 2024

Gloss a călătorit în Rusia în 2023 și, la scurt timp, a semnat un contract cu Ministerul Apărării. Potrivit necrologului publicat de familie, a fost ucis pe 4 aprilie 2024 la vîrsta de 21 de ani.

„Din America, Michael Alexander Gloss a înțeles ce se întâmplă aici. A ales să lupte împotriva nazismului și neonazismului”, a declarat Pușilin la ceremonia de la școală. „Sarcina noastră este să păstrăm memoria lui și să transmitem aceste valori generațiilor viitoare”.

Mama lui Gloss este adjunct CIA

Mama lui Gloss, Juliane Gallina Gloss, este adjunct CIA pentru inovație digitală, iar tatăl său este veteran al Marinei SUA și conduce o companie care dezvoltă software pentru Departamentul Apărării al SUA.

În august 2025, CNN a raportat că Rusia i-a acordat post-mortem Ordinul Curajului lui Gloss, iar trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, l-a predat familiei sale.

CIA a emis o declarație menționând că tânărul suferea de probleme de sănătate mintală

Decesul lui Gloss a fost raportat inițial în presa rusă în aprilie. Ulterior, CIA a emis o declarație menționând că tânărul suferea de probleme de sănătate mintală, adăugând că moartea sa nu reprezintă o problemă de securitate națională.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Surse citate de BBC au declarat că inițial Kremlinul nu părea să fie conștient de originea familială a lui Gloss, care s-a înrolat în forțele ruse în toamna anului 2023.

Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, fiul directorului adjunct al CIA pentru Inovație Digitală, Julianne Gallina Gloss, și al veteranului din războiul din Irak, Larry Gloss, a murit luptând pentru Putin în Ucraina.
Tatăl lui Gloss a declarat că fiul lor s-a luptat cea mai mare parte a vieții sale cu boli mintale, Foto: Profimedia

Activitatea lui Gloss pe rețelele sociale

Gloss a postat selfie-uri din Piața Roșie din Moscova pe rețelele sociale anul trecut. Postările sale exprimau sprijin pentru Rusia în ceea ce el numea „războiul prin procură din Ucraina” și respingeau relatările media despre conflict ca fiind „propagandă occidentală”.

Tânărul american ar fi spus despre el pe o pagină de pe rețeaua socială VKontakte că este „un susținător al lumii multipolare. Am fugit de acasă. Am călătorit prin lume. Urăsc fascismul. Îmi iubesc patria”. În plus, el a făcut publice și steagurile Rusiei și Palestinei.

Conform site-ului de investigații iStories, Gloss se numără printre cei peste 1.500 de străini care au încheiat contracte cu armata rusă începând din luna februarie a anului 2022. Baza de date a biroului de înrolare a fost divulgată, ceea ce a scos la iveală faptul că tânărul a semnat contractul în luna septembrie a anului 2023.

„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului MAGA Charlie Kirk: „Acest lucru trebuie să înceteze imediat”
Recomandări
„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului MAGA Charlie Kirk: „Acest lucru trebuie să înceteze imediat”

Reacția părinților. Tatăl, veteran al războiului din Irak

Tatăl lui Gloss, veteranul războiului din Irak Larry Gloss, a declarat pentru Washington Post că fiul lor s-a luptat cea mai mare parte a vieții sale cu boli mintale. „Cea mai mare teamă a noastră în timp ce așteptam să fie repatriat era că cineva de acolo [la Moscova] va pune cap la cap și va afla cine era mama lui, și îl va folosi ca recuzită»”, a spus Larry Gloss.

Conform BBC, Gloss nu a fost niciodată angajat al CIA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Avertizare meteo ANM de ploi și furtuni în următoarele două zile. Zonele în care este valabil codul galben de vreme rea
Știri România 10:32
Avertizare meteo ANM de ploi și furtuni în următoarele două zile. Zonele în care este valabil codul galben de vreme rea
Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
Știri România 10:02
Cum vrea Poliția să fluidizeze traficul auto în București. Măsurile anunțate la începutul anului școlar
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Gabriela Cristea le răspunde celor care au criticat-o că și-a luat fetele în America. „Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii”
Stiri Mondene 10:08
Gabriela Cristea le răspunde celor care au criticat-o că și-a luat fetele în America. „Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii”
Calina și Catinca Roman, eliminate de la Asia Express 2025. Ce nemulțumiri au avut în legătură cu competiția de la Antena 1: „E bătaie de joc aici”
Stiri Mondene 10:05
Calina și Catinca Roman, eliminate de la Asia Express 2025. Ce nemulțumiri au avut în legătură cu competiția de la Antena 1: „E bătaie de joc aici”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Mediafax.ro
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
KanalD.ro
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani

Politic

Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Interviu
Politică 10:00
Diana Buzoianu, despre controversele privind Pădurea Băneasa, frânele reformei de la Romsilva și marile probleme de mediu: „În continuare lumea se uită la Romsilva doar din perspectivă de cine e șef”
Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
Politică 07:23
Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Fanatik.ro
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”