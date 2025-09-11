Gloss a fost ucis în aprilie 2024

Gloss a călătorit în Rusia în 2023 și, la scurt timp, a semnat un contract cu Ministerul Apărării. Potrivit necrologului publicat de familie, a fost ucis pe 4 aprilie 2024 la vîrsta de 21 de ani.

„Din America, Michael Alexander Gloss a înțeles ce se întâmplă aici. A ales să lupte împotriva nazismului și neonazismului”, a declarat Pușilin la ceremonia de la școală. „Sarcina noastră este să păstrăm memoria lui și să transmitem aceste valori generațiilor viitoare”.

Mama lui Gloss este adjunct CIA

Mama lui Gloss, Juliane Gallina Gloss, este adjunct CIA pentru inovație digitală, iar tatăl său este veteran al Marinei SUA și conduce o companie care dezvoltă software pentru Departamentul Apărării al SUA.

În august 2025, CNN a raportat că Rusia i-a acordat post-mortem Ordinul Curajului lui Gloss, iar trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, l-a predat familiei sale.

CIA a emis o declarație menționând că tânărul suferea de probleme de sănătate mintală

Decesul lui Gloss a fost raportat inițial în presa rusă în aprilie. Ulterior, CIA a emis o declarație menționând că tânărul suferea de probleme de sănătate mintală, adăugând că moartea sa nu reprezintă o problemă de securitate națională.

Surse citate de BBC au declarat că inițial Kremlinul nu părea să fie conștient de originea familială a lui Gloss, care s-a înrolat în forțele ruse în toamna anului 2023.

Tatăl lui Gloss a declarat că fiul lor s-a luptat cea mai mare parte a vieții sale cu boli mintale, Foto: Profimedia

Activitatea lui Gloss pe rețelele sociale

Gloss a postat selfie-uri din Piața Roșie din Moscova pe rețelele sociale anul trecut. Postările sale exprimau sprijin pentru Rusia în ceea ce el numea „războiul prin procură din Ucraina” și respingeau relatările media despre conflict ca fiind „propagandă occidentală”.

Tânărul american ar fi spus despre el pe o pagină de pe rețeaua socială VKontakte că este „un susținător al lumii multipolare. Am fugit de acasă. Am călătorit prin lume. Urăsc fascismul. Îmi iubesc patria”. În plus, el a făcut publice și steagurile Rusiei și Palestinei.

Conform site-ului de investigații iStories, Gloss se numără printre cei peste 1.500 de străini care au încheiat contracte cu armata rusă începând din luna februarie a anului 2022. Baza de date a biroului de înrolare a fost divulgată, ceea ce a scos la iveală faptul că tânărul a semnat contractul în luna septembrie a anului 2023.

Reacția părinților. Tatăl, veteran al războiului din Irak

Tatăl lui Gloss, veteranul războiului din Irak Larry Gloss, a declarat pentru Washington Post că fiul lor s-a luptat cea mai mare parte a vieții sale cu boli mintale. „Cea mai mare teamă a noastră în timp ce așteptam să fie repatriat era că cineva de acolo [la Moscova] va pune cap la cap și va afla cine era mama lui, și îl va folosi ca recuzită»”, a spus Larry Gloss.

Conform BBC, Gloss nu a fost niciodată angajat al CIA.

