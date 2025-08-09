Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, a murit în Ucraina anul trecut

Ordinul Lenin a fost acordat lui Steve Witkoff în timpul vizitei sale la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Premiul este destinat Julianei Gallina, director adjunct pentru inovație digitală în cadrul CIA, a cărei fiu Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, a murit în Ucraina anul trecut.

Întâlnire Trump-Putin în Alaska

Informațiile despre acordarea premiului au apărut în contextul confirmării unei întâlniri între Trump și Putin programată vineri viitoare în Alaska, pentru a discuta viitorul războiului din Ucraina.

Kremlinul și Ministerul de Externe rus nu au confirmat public acordarea postumă a Ordinului Lenin lui Gloss. Nu este clar ce s-a întâmplat cu premiul, iar Casa Albă, CIA și Steve Witkoff nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Moartea lui Michael Gloss

Decesul lui Gloss a fost raportat inițial în presa rusă în aprilie. Ulterior, CIA a emis o declarație menționând că tânărul suferea de probleme de sănătate mintală, adăugând că moartea sa nu reprezintă o problemă de securitate națională.

Surse citate de BBC au declarat că inițial Kremlinul nu părea să fie conștient de originea familială a lui Gloss, care s-a înrolat în forțele ruse în toamna anului 2023.

Tatăl lui Gloss a declarat că fiul lor s-a luptat cea mai mare parte a vieții sale cu boli mintale, Foto: Profimedia

Activitatea lui Gloss pe rețelele sociale

Gloss a postat selfie-uri din Piața Roșie din Moscova pe rețelele sociale anul trecut. Postările sale exprimau sprijin pentru Rusia în ceea ce el numea „războiul prin procură din Ucraina” și respingeau relatările media despre conflict ca fiind „propagandă occidentală»”.

Tânărul american ar fi spus despre el pe o pagină de pe rețeaua socială VKontakte că este „un susținător al lumii multipolare. Am fugit de acasă. Am călătorit prin lume. Urăsc fascismul. Îmi iubesc patria”. În plus, el a făcut publice și steagurile Rusiei și Palestinei.

Conform site-ului de investigații iStories, Gloss se numără printre cei peste 1.500 de străini care au încheiat contracte cu armata rusă începând din luna februarie a anului 2022. Baza de date a biroului de înrolare a fost divulgată, ceea ce a scos la iveală faptul că tânărul a semnat contractul în luna septembrie a anului 2023.

Reacția familiei

Tatăl lui Gloss, veteranul războiului din Irak Larry Gloss, a declarat pentru Washington Post că fiul lor s-a luptat cea mai mare parte a vieții sale cu boli mintale. „Cea mai mare teamă a noastră în timp ce așteptam să fie repatriat era că cineva de acolo [la Moscova] va pune cap la cap și va afla cine era mama lui, și îl va folosi ca recuzită»”, a spus Larry Gloss.

Conform BBC, Gloss nu a fost niciodată angajat al CIA. Un necrolog publicat în noiembrie 2024 menționa că acesta a fost „ucis în Europa de Est” pe 4 aprilie în acel an.

