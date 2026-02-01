Sălile de clasă nu pot fi încălzite corespunzător

„Din cauza avariei majore la rețeaua de termoficare din sectorul 4, care nu a putut fi remediată în timp util, și a temperaturilor foarte scăzute care fac imposibilă încălzirea corespunzătoare a sălilor de clasă, vă informăm că, prin decizia Consiliului de Administrație, activitatea didactică cu prezență fizică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 96 se suspendă pentru zilele de luni (02.02) și marți (03.02). Orele se vor desfășura în regim online, conform orarului obișnuit”, au spus reprezentanții școlii.

Pentru că nu este căldură, elevii de la Școala Gimnazială nr. 96 din sectorul 4, București vor face cursuri online două zile.

O mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură

Municipiul București se confruntă cu o situație critică în acest weekend, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute. Exasperate de lipsa de apă caldă și căldură, mai multe asociații de proprietari refuză să mai plătească facturi pentru servicii de care nu beneficiază, relatează Antena 3.

Aproximativ o mie de blocuri (reprezentând 10% din totalul imobilelor racordate) nu beneficiază de apă caldă și căldură sau primesc agent termic la parametri necorespunzători, din cauza avariilor continue din rețeaua de termoficare.

Deși probleme sunt semnalate în tot orașul, cele mai grave situații se înregistrează în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea este complet sistată. Colapsul tehnic este dublat de o criză financiară gravă. Compania Termoenergetica se află în pragul insolvenței, acumulând datorii de peste 1,5 miliarde de lei.







