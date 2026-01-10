Mâncare execrabilă, păduchi și râie

Autoritățile județene întocmeau rapoarte prin care anunțau la București problemele din școli, dar situația rămânea, de cele mai multe ori, nerezolvată. 

Frigul din clase și din camerele de cămin era „completat” de mâncarea proastă și episoadele dese de păduchi și râie cu care se confruntau elevii. În multe orașe din țară nu se găsea nici măcar banala sticlă, pentru a înlocui sau completa, unde era nevoie, geamurile de la clădirile instituțiilor de învățământ. De asemenea, combustibilul cu care erau alimentate centralele termice era de proastă calitate și nu oferea randamentul necesar.

Într-un raport din 14 ianuarie 1987, Securitatea orașului Dorohoi, județul Botoșani, explica cu amănunte faptul că în majoritatea instituţiilor şcolare nu erau condiţii corespunzătoare de desfăşurare a învăţământului, datorită lipsei de căldură în sălile de clasă. 

„La Liceul industrial nr. 1 Dorohoi, din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile au crăpat caloriferele într-o clasă iar pe holul liceului au îngheţat conductele prin care circulă agentul termic. Temperatura este în jur de 4 grade C şi din acest motiv elevii stau îmbrăcaţi aşa cum vin de acasă. În cadrul liceului nr. 1 Dorohoi au fost închiriate săli de clasă pentru elevii de la Şcoala generală nr. 7 Dorohoi – clasele II-IV în număr de 21 clase în 7 săli de clasă. 

Elevii fiind mici nu sunt rezistenţi la frig şi există pericol de îmbolnăvire – motiv pentru care în loc de 4 ore elevii din aceste clase fac numai 3 ore. Aceştia sunt planificaţi să înveţe în 3 schimburi dar se face corespunzător în 2 schimburi – între orele 08-11,00; 11,00-14,00 iar în cel de-al treilea schimb orele 14-17,00 nu se poate face decât până în jurul orelor 16,30 când se întunecă iar apoi se întrerupe lumina”, se susținea în documentul întocmit de lt. Ioan Muha.

Îmbrăcați în clase și ore reduse

Despre internatul liceului, se susținea că „au crăpat” caloriferele din mai multe dormitoare, astfel încât elevii erau nevoiți să doarmă acoperiți cu 2-3 pături și îmbrăcaţi cu paltoane. 

„Liceul industrial nr. 1 are centrală proprie pe combustibil solid, are cărbune dar din cauza întreruperilor de curent şi a lipsei de apă nu pot asigura căldura necesară şi este afectată întreaga instalaţie. În cancelarie cadrele didactice stau unele din ele învelite cu pături. De asemenea o cauză care a dus la distrugerea unor calorifere este faptul că în timpul anului s-au spart multe geamuri şi din cauză că nu se găseşte sticlă – nu au fost puse geamuri duble – în toate aceste locuri instalaţia îngheţând şi crăpând”, se preciza în raportul securității locale.

Situația privind asigurarea agentului termic era similară și la Școala generală nr. 7 din oraș, care, în lipsă de spațiu, a închiriat mai multe clase de la școala agroindustrială. 

„Temperatura este scăzută, 3 grade Celsius, şi elevii nu au condiţii corespunzătoare de învăţat. Instituţia are centrală termică proprie dar nu se poate da căldura necesară din cauza întreruperilor de curent şi apă din oraş. În internat s-au înlocuit caloriferele crăpate la parter iar la etajul I şi II nu sunt condiţii corespunzătoare din cauza instalaţiilor crăpate şi încă neremediate. 

La Școala generală nr. 2 încălzirea se face cu sobe şi nu sunt probleme deosebite. Aceeaşi situaţie este şi la Școala generală nr. 1 şi 4. La Școala generală nr. 5, jumătate din şcoală are instalaţii corespunzătoare dar nu se dă căldură din cauza lipsei agentului termic. În jumătate din şcoală se montează în prezent calorifere. Elevii stau îmbrăcaţi în clase și pentru a se preveni îmbolnăvirea lor se fac numai câte 2 ore în loc de 3. 

La Şcoala ajutătoare nr. 1 Dorohoi, elevii încă nu au făcut ore de pe data de 12.01.1987 întrucât nu au asigurate condiţiile necesare în clase datorate lipsei de căldură şi temperaturii scăzute. Se furnizează căldură numai pentru încălzirea internatului iar la sălile de clasă sunt multe calorifere sparte care încă nu au fost înlocuite. Centrala are combustibil dar nu se dă apă şi energie electrică”, astfel era explicată starea înregistrată în școlile generale.

Instalații înghețate și calorifere crăpate

Angajații Securității susțineau că au realizat verificări în ceea ce privește alimentarea orașului cu combustibilul necesar asigurării agentului termic, la momentul respectiv fiind asigurată alimentarea centralelor termice pentru 2-3 zile. 

„Au fost trimişi delegaţi din partea EGCL Dorohoi la Ploieşti şi Bucureşti dar nu a putut rezolva nimic până la ora actuală întrucât li se spune că nu este combustibil şi au greutăţi mari cu extracţia lui din cauza temperaturilor scăzute. Din cauza calităţii necorespunzătoare a combustibilului lichid primit, temperatura agentului termic din centralele termice în loc să plece cu o temperatură de 120 grade C şi să revină cu 60-70, pleacă la ieşire cu 60-70 grade C şi revine câteodată cu 1-2 grade C. 

Centrala termică zonală IMUGDP este planificată să deservească un număr de 1.600 apartamente şi în realitate are 4.100 apartamente ceea ce duce la instalaţii îngheţate, calorifere care să se spargă zilnic fiind în imobile câte 7-8 calorifere care crapă şi se înlocuiesc dar procesul continuă şi toate conduc la nemulţumiri în rândul locatarilor de la blocurile din cartierul Plevna. Tot din cauza lipsei de combustibil s-a redus nr. de ore de furnizarea căldurii de la 16 ore la 8 ore”, se mai preciza în raportul Securității Dorohoi.

În plus față de lipsa combustibilului, existau mari probleme și în alimentarea cu apă. Tehnicienii locali au calculat că procesul de pompare a apei din comuna Leorda și până în oraș avea o durată de 6 ore, perioadă în care se întrerupea curentul. 

„Când se întrerupe energia electrică este necesar a se relua procesul de la început cu punerea în funcţiune a pompelor în mod treptat. Din această cauză în loc de 8.500 metri cubi de apă cât este necesar în oraş ajung doar 3.000-3.500 metri cubi şi nu se poate asigura încălzirea corespunzătoare a locuinţelor, a şcolilor şi liceelor chiar dacă ar avea combustibil. 

În situaţia în care s-ar întrerupe curentul la o anumită oră pe o perioadă de câteva ore dar apoi s-ar furniza continuu nu ar apărea asemenea neajunsuri. Datorită faptului însă că înteruperile de curent sunt în tot cursul zilei chiar dacă de câteva minute nu se poate face o alimentare corespunzătoare cu apă a oraşului. 

Asemenea întreruperi nu sunt anunţate ceea ce duce la crearea unor situaţii necorespunzătoare. Conductele sunt supuse unor aşa-zise lovituri de berbec care duc la distrugerea lor, locatarii sunt nemulţumiţi”, concluziona ofițerul de Securitate, Ioan Muha.

„Dacă veniţi la mine să-mi aduceţi spirt, gaz”

Elevii care locuiau la internat trimiteau scrisori părinților, în care descriau realitatea dificilă pe care trebuiau să o înfrunte. Scrisorile erau, însă, interceptate și citite de către angajații Securității. 

„Cel mai rău este că e râie în internat, au chiar şi fetele din clasă cu noi. Pedagoagele nu iau nici un fel de măsuri la noi din cameră nu au nici una, dar ne temem să nu ne molipsim şi noi. Ne-am cumpărat oţet şi ne spălăm. Sunt şi păduchi, pedagoagele o neglijează, dar noi o luăm în serios. Dacă veniţi la mine să-mi aduceţi spirt, gaz să ne spălăm că-i dezastru, pedagoagele spun că se moşteneşte râia dintr-un an în altul, de acum 4 ani”, scria o elevă, într-o scrisoare, în ianuarie 1989, transmisă părinților din comuna Brusturi, judeţul Neamţ.  

„A apărut râia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt, numai să nu prindem şi noi această boală molipsitoare. Numai asta ne mai lipsea acum”, susținea o altă elevă, de la Şcoala Profesională nr. 4 „Moldova”. 

„Nu cred că există în ţara aceasta un liceu mai mizerabil ca acesta de la Șendriceni. Apă caldă nu am avut deloc în iarna acestui an, la fel nici căldură. Când intri în sala de meditaţie trebuie să stai îmbrăcat ca într-o biserică. Datorită mizeriei care există, recent au venit în control de la Sanepidul Dorohoi şi au găsit o mulţime de copii cu păduchi. Se discută în şcoală că vor închide liceul datorită acestei mizerii. E mai rău ca la puşcărie”, afirma o altă elevă, în scrisoarea transmisă părinților. 

O profesoară de la Liceul „Mihai Eminescu” deplângea „copiii necăjiţi, flămînzi şi dezbrăcaţi, fără nici un ideal în viaţă, care trăiesc doar pentru moment!”, despre care susținea că îi era „tare milă de ei”. 

„Uneori îi condamn în mintea mea dar dacă gândesc mai profund ei sunt nevinovaţi şi ei şi părinţii lor. Spun poate vorbe grele dar uneori mă zgârie pe creier, radioul, televizorul, şedinţele şi vorbele goale, minciuna prin care trecem zi de zi”, spunea profesoara, tot într-o scrisoare interceptată de oamenii de la Securitate.

