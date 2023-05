Scriitorul crede că libertatea de exprimare în Occident se află într-un moment critic.

„Acum, când mă aflu aici, în SUA, trebuie să mă uit la atacul extraordinar asupra bibliotecilor și a cărților pentru copii în școli. Atacul asupra ideii de biblioteci în sine. Este oarecum remarcabil de alarmant și trebuie să fim foarte conștienți de acest lucru și să luptăm foarte mult împotriva lui”, a spus autorul americano-britanic de origine indiană.

El a criticat totodată rescrierea cărților mai vechi în vremurile moderne pentru a elimina limbajul considerat ofensator, spunând că acestea ar trebui „să vină la noi din timpul lor și să fie din timpul lor”.

„Și dacă este greu de acceptat, nu o citiți, citiți o altă carte”, propune Salman Rushdie.

