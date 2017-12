Scrisoarea lui Radu Mazăre. „Sunt o țintă politică. Am decis să solicit azil în Madagascar”

Radu Mazăre a scris o scrisoare către autoritățile române, la numai câteva zile după plecarea din țară.

Radu Mazăre a fugit din țară, în Madagascar. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, când fostul edil ar fi trebuit să se prezinte la controlul judicar. Vâzînd că nu apare, autoritățile au intrat în alertă.

Potrivit unor informații din surse apropiate fostului primar al Constanței, Radu Mazăre ar fi solicitat deja azil politic în Madagascar . Cererea ar fi fost făcută chiar în aceste zile, imediat după Crăciun, Radu Mazăre aflându-se împreună cu câțiva apropiați și membrii ai familiei în resortul deținut de el în această țară.

La câteva zile după plecarea din țară, Radu Mazăre, considerat cel mai excentric politician de la noi, a transmis această scrisoare:

„In atentia: doamnei avocat Focsa Ioana, domnului avocat Barbacioru Tiberiu,



In vederea informarii tuturor autoritatiilor interesante din Romania



Modalitatea in care statul Roman, prin intermediul structurilor de forta si justitie ma cerceteaza abuziv, nu tine cont de legiile in vigoare, incalca cu buna stiinta deciziile Curtii Constitutionale, dovedeste ca sunt in continuare o tinta politica, a statului paralel, care trebuie eliminata prin orice mijloace.



In anul 2017 am fost pus sub acuzare de DNA Constanta in patru noi dosare penale in care am calitatea fie de suspect, fie de inculpat, acuzatiile fiind de abuz in serviciu sau complicitate la abuz in serviciu.

Dosar 281/P/2015

– doua infractiuni de abuz in serviciu

– o infractiune de tentativa la abuz in serviciu

Sunt acuzat ca s-au efectuat doua schimburi de terenuri intre Municipiul Constanta si persoane fizice la o valoare nefavorabila Municipiului Constanta.

Precizez ca evaluarea terenului a fost facuta de un evaluator selectat in baza unei proceduri de licitatie. Oportunitatea schimburilor a fost decisa de Consiliul Local (C.L.) in baza hotararilor de Consiliu Local Municipal (H.C.L.M.). Valoarea terenurilor a fost insusita in numele si pentru C.L. de comisia de vanzare special constituita de C.L. prin H.C.L.M. din care eu nu fac parte. In cazul schimburilor de teren, valorile terenurilor au fost insusite direct de C.L. Toate H.C.L.M-urile aferente sunt in vigoare, au fost semnate pentru legalitate de secretarul C.L. si contrasemnate de prefect. Dupa semnarea documentelor de catre toti functionarii Primariei cu atributi in domeniu, actele au fost verificate si semnate de notar,

ultimul care si-a pus semnatura fiind Primarul.

Conform legii 215, principala atributie de serviciu al Primarului este ducerea la indeplinirea H.C.L.M-urilor. Daca nu le duci la indeplinire este automat abuz in serviciu.

Curtea Constitutionala a stabilit inclusiv in ultima decizie si motivare (cazul Belina) ca actele infralegale (hotarari de Guvern, hotarari de consiliu local) pot face obiectul cercetari penale doar in legatura cu stabilirea existentei unor fapte penale care au precedat sau insotit adoptarea/emiterea lor. Nu exista asemenea acuzatii. Procurorul apreciaza ca eu sunt singurul vinovat, desi in calitate de primar doar am pus in aplicare un H.C.L.M. legal si in vigoare. Nu cunosc evaluatorul, nu cunosc cumparatorii sau beneficiarii schimbului.

Revoltator si frustrant!

Dosar 118/P/2015

– abuz in serviciu

Sunt acuzat ca as fi vandut opt terenuri apartinand domeniul privat Constanta prin negociere directa si nu prin licitatie publica si ca vanzarea a fost facuta la un pret subevaluat.

Exact aceleasi considerente de mai sus. H.C.L.M-uri legale, evaluator A.N.E.V.A.R. selectat prin licitatie, comisie de vanzare numita si infintata de C.L., notar, ultima semnatura pusa de Primar. Nu cunosc evaluatorul, nu cunosc beneficiarii, nu am intervenit in procedura.

Iar revoltator si frustrant!

Dosar 236/P/2016

– abuz in serviciu

Sunt acuzat ca as fi vandut domeniul public al statului – respectiv plaja – la un pret subevaluat; Pe terenul respectiv s-a ridicat ulterior imobilul Caelia Residence.

Povestea se repeta: H.C.L.M. legal, evaluator, comisie de vanzare, notar si ultima semnatura a Primarului. La data vanzarii nu cunosteam beneficiarul, evaluatorul si nu am intervenit nicaieri pe procedura.

Precizez ca C.L. a vandut in perioada mandatelor mele peste 1.500 de terenuri pe baza procedurii standard. Mi se pot face 1.500 de dosare identice pe aceiasi reteta!!!

Dosar 168/P/2017

– complicitate la abuz in serviciu

Sunt acuzat ca am semnat un certificat de urbanism.

Precizez ca certificatul de urbanism este un act de informare care NU produce efecte juridice si a fost semnat de Primar, ultimul, dupa ce toti functionarii cu atributii l-au semnat si confirmat pentru legalitate. El a fost emis in baza unui H.C.L.M. legal care a aprobat anterior Planul Urbanistic Zonal al statiunii Mamaia. Procurorul a precizat ca nu-l intereseaza H.C.L.M.-ul respectiv!

Fara cuvinte!!!

In acelasi timp mai sunt in stare de judecata in alte patru dosare, pe care nu le detaliez din considerente de spatiu si lungime al materialului, dar am sa dau cateva exemple edificatoare asupra felului in care Statul Paralel din Romania, prin intermediul unor procurori, anumitor judecatori, a serviciilor si a ziaristilor aserviti distruge viata, imaginea, reputatia, cariera, sanatatea, linistea familiala si sufleteasca a unui om considerat drept tinta.

Dosar 6536/2/2008/Curtea de Apel Bucuresti

Din 2005 pana in 2017 am fost acuzat de DNA Bucuresti de retrocedari ilegale, inclusiv plaje, din domeniul public al statului, cauzand un asa zis prejudiciu de 115 milioane de euro, pe baza unui raport de constatare intocmit de angajatii DNA.

Precizez urmatoarele:

– Expertiza topografica dispusa de instanta a stabilit ca nu s-a retrocedat nici un metru patrat de plaja sau din domeniul public al statului;

– Expertiza de evaluare, deasemenea dispusa de instanta, a stabilit ca nu exista prejudiciu;

Exista o comisie de aplicare a Legii 10 formata din functionari specialisti, cu atributii in domeniul juridic, cadastral, topografic, etc. Ca Primar am semnat ultimul, doar Dispozitile de retrocedare, in urma Referatului intocmit de comisia special desemnata care si-a asumat analizarea tuturor retrocedarilor.

Una dintre acuzatii este ca am retrocedat in baza unui act notarial care nu ar fi legal; de parca eu am dreptul si puterea legala de a verifica acte notariale!

Dupa 12 ani de chin prin anchete si procese, dupa 8 amanari a pronuntarii, sentinta de fond a fost data in iulie 2017.

– notarul a fost achitat

– evaluatorul a fost achitat

– 28 de beneficiari au fost achitati

– Primarul condamnat patru ani de puscarie cu suspendare pentru abuz in serviciu!

Nu exista nici o declaratie impotriva mea sau altfel de proba, insa Statul Paralel nu putea accepta o achitare. De la asa zisul prejudiciu de 115 milioane euro la achitare ar fi fost o prea mare lovitura de imagine. Judecatorul nu ma putea condamna cu expertize favorabile si fara probe. S-au facut presiuni pana cand au scos macar o condamnare cu suspendare.

Asta e dreptate?!?

Dosar 2310/118/2015 Tribunalul Constanta

– abuz in serviciu

Sunt acuzat ca am semnat contracte de vanzare cumparare pentru 2 terenuri a caror vanzare s-a dispus prin H.C.L.M. si prin intermediul comisiei de vanzare.

Precizez urmatoarele: procedura de vanzare a fost cea consacrata, H.C.L.M.-uri legale semnate de secretarul C.L. si contrasemnate de Prefect, comisie de vanzare mandata de C.L., evaluator selectat prin licitatie, notar si la final Primarul.

Mai mult, grotescul situatiei: pentru vanzarea unuia dintre terenuri am fost trimis in judecata cu aceleasi acuzatii in dosarul anterior si achitat de Curtea de Apel Bucuresti. Sunt judecat in doua instante, la Constanta si Bucuresti, pentru aceeasi speta. Cu toate acestea, procurorul m-a inculpat din nou si ma judec…

Tot in acest dosar, am fost trimis in judecata si pentru faptul ca nu as fi pus in posesie o persoana fizica, pe un teren pe care il castigase la o licitatie publica.

Precizez ca pentru aceasta fapta, am mai fost cercetat in anul 2010, Parchetul dispunand neinceperea urmaririi penale si ulterior Tribunalul Constanta a constatat legalitatea Ordonantei de neinceperea a urmarii penale.

Si totusi, m-au inculpat din nou si ma judec. Ca la nebuni!

Dosar 4453/1/2015 Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sunt acuzat ca in 2007 am luat mita la Televiziunea Neptun pentru facilitarea emiterii a doua autorizatii de constructi pentru doua mall-uri. Preciz urmatoarele:

Autorizatiile sunt legale si necontestate de procuror. Una dintre autorizatii a fost semnata de viceprimar. Toti functionarii, inclusiv viceprimarul implicati in procedura de emitere au declarat in instanta ca nu am intervenit in nici un fel. Cei doi beneficiari au declarat in instanta ca nu ma cunosc, nu au interactionat cu mine, numele meu nici macar nu a fost mentionat vreodata in demersurile lor. La TV Neptun am detinut 5% din actiuni pana in anul 2002. Incepand de la presedintele CA pana la reporteri, contabili, directori etc. au declarat in instanta ca de cand am fost ales Primar nu am mai avut nici o legatura cu TV Neptun. Nici acum nu inteleg cum am luat presupusa mita…

Sunt acuzat de abuz in serviciu pentru ca in 2007 am initiat o H.C.L.M. pentru concesionarea serviciului de salubrizare, favorizand firma Polaris si luand mita reclama facuta de catre aceasta la TV Neptun.

Reprezentatii Polaris au declarat in instanta ca nu au discutat niciodata cu mine despre contractul de salubrizare sau despre vreun contract de publicitate. Mai mult, au precizat ca aveau si obligatia impusa de lege sa faca publicitate in vederea educarii populatiei si a promovarii serviciilor prestate. Toti functionarii Primariei implicati in procedura de adoptare a H.C.L.M. si desfasurarea licitatiei au declarat in instanta ca nu am vorbit cu niciunul dintreei pe subiectul in cauza. H.C.L.M.-ul a fost vizata pentru legalitate de secretarul C.L. si contrasemnata de Prefect, considerand-o legala, fapt confirmat si in instanta prin declaratii.

Prin caietul de sarcini elaborat de functionari si votat de C.L., s-a cerut ca firmele participante sa prezinte in fizic, pe perioada licitatiei, utilajele si echipamentele necesare indeplinirii contractului. Aceasta conditie a fost considerata de DNA discriminatorie si imputata ca abuz in serviciu. Asemenea conditii au fost impuse si de multe alte autoritati locale, spre exemplu la Brasov, Arad, Rm. Valcea etc. Culmea, la Sibiu, primarul Iohannis a solicitat participantilor la licitatie sa se prezinte cu utilajele si sa salubrizeze timp de o saptamana sectoare din oras pe cheltuiala lor. Invocat acest aspect in instanta, Presedintele completului a declarat ca nu-l intereseaza!

In aceeasi idee sunt acuzat pentru valoarea preturile rezultate din licatatie, desi alte zeci de localitati din Romania, inclusiv Bucurestiul, au preturile mult mai mari.

Tipic justie Romaneasca! Pentru unii muma pentru altii ciuma!

As mai putea da nenumarate alte exemple, dar nu exista spatiu si timp.

Toate aspectele mentionate mai sus dovedesc ca sunt o tinta politica a Statului Paralel si ca in Romania nu am nici o sansa sa beneficiez de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala. Pentru toate aceste motive am decis sa solicit azil politic in Republica Madagascar. Atunci cand in Romania va exista o justitie reala, ma voi intoarce”, a scris Radu Mazăre.