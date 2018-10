SCRISORI PENTRU CEI DE-ACASĂ/ Hai să renunțăm la cuvântul diaspora!

Iată a treia scrisoare, de la Mihaela, din Suedia.

Cum se vede situația României de la distanță? Se vede că autoritățile și-au pregătit din timp strategia legată de mitingul din 10 august. Începând cu comunicatul războinic emis cu câteva zile înainte, în care spuneau că nu tolerează violențele și încheind cu planul de a arunca vina în curtea procurorilor militari.

Țelul strategiei a fost simplu – să nu fie frumos, să fie violent.

Au vrut și, din păcate, au reușit, să împiedice apariția unor momente și imagini frumoase, încărcate de emoție, precum cele de la protestele anterioare, cu piața plină de oameni pașnici, cu telefoanele aprinse, uniți împotriva corupției. La ora nouă, când au început să se aprindă telefoanele, au intervenit și au împrăștiat oamenii. La zece fără un sfert, când oamenii au început să se regrupeze și să aprindă iar telefoanele, i-au împrăștiat din nou.

Au furat momentul

Așa că, în loc ca prim-planul să fie rezervat poveștilor frumoase și emoționante, ale oamenilor care au străbătut mii de kilometri până în Piața Victoriei, el a fost dedicat violențelor. Au furat momentul – momentul în care românii să vadă că pot fi uniți și că știu în continuare să facă diferența dintre bine și rău.

Am și eu o rugăminte, putem să renunțăm la cuvântul diaspora? Că eu nu am întâlnit niciun diasporean. Am întânit doar mulți români, dintre care unii trăiesc în România, iar alții în străinătate. Dar tot români se numesc.

Am crescut cu toții în același pământ și, chiar dacă unii dintre noi încercăm să ne replantăm pe alte meleaguri, rădăcinile au rămas în România. Și sunt mult prea încârligate cu rădăcinile celorlalți, și mult prea obișnuite cu țărâna românească, să poată fi mutate.

Mihaela M., 39 de ani, locuiește de 11 ani în Karlskrona, Suedia, dar speră să-și crească cei doi copii în România

Explicație foto: Suedezi așteptând să voteze la alegerile generale de luna asta

