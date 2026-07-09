Scumpirile lovesc din nou: românii sunt mai stresați, dar fac un lucru neașteptat

Scumpirile continuă să fie principala grijă a românilor. În același timp, oamenii par să se adapteze la contextul economic și politic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante.

Acestea sunt concluziile celui mai nou studiu realizat de iSense Solutions.

Consumer Stress Score (CSS), indicatorul care măsoară nivelul de stres al consumatorilor, a crescut de la 63,3 puncte în primul trimestru din 2026 la 65 de puncte în al doilea trimestru.

Scumpirile îi îngrijorează pe 9 din 10 români

Cea mai mare presiune vine din zona financiară. Potrivit studiului, 91% dintre respondenți sunt îngrijorați de creșterea prețurilor și de situația economiei. La începutul anului, procentul era de 87%.

Au crescut și temerile legate de sănătate și siguranță. Dacă în primul trimestru, 81% dintre români spuneau că sunt preocupați de sănătatea lor și a familiei, în trimestrul al doilea, procentul a ajuns la 86%.

În același timp, 80% sunt îngrijorați de siguranța personală și a familiei, față de 75% în primul trimestru.

Studiul pune această evoluție pe seama informațiilor despre posibile epidemii, inclusiv hantavirusul, dar și a incidentelor militare generate de războiul din Ucraina.

Stresul crește, dar nervozitatea scade

Nici încrederea în autorități nu s-a îmbunătățit. Procentul celor care spun că nu au încredere în autoritățile politice și publice a crescut de la 58% la 61%.

Cel mai interesant rezultat al studiului este că, deși stresul rămâne ridicat, românii spun că sunt mai puțin nervoși.

Procentul celor care declară că se simt nervoși a scăzut de la 27% în primul trimestru la 23% în al doilea.

„Datele ne arată un consumator care nu a scăpat de presiune, dar care a învățat să trăiască cu ea. Scăderea nervozității, combinată cu o ușoară creștere a dorinței de achiziție pentru bunuri de folosință îndelungată în următoarele trei luni, sugerează că românii trec de la o fază de șoc la una de adaptare”, spune Traian Năstase, reprezentantul iSense Solutions.

Românii rămân atenți la cheltuieli

Prudența rămâne regula și de această dată: 67% dintre respondenți spun că au cumpărat cantități mai mici de produse în ultimele trei luni.

78% au ieșit mai rar în oraș pentru a economisi bani.

În plus, 8 din 10 români caută reduceri în aplicațiile retailerilor, la fel ca în primul trimestru.

Tot mai mulți aleg și produse mai ieftine. În trimestrul al doilea, 55% dintre consumatorii din mediul urban spun că au cumpărat branduri mai accesibile.

În schimb, cumpărăturile premium sunt în scădere. Procentul celor care aleg branduri mai scumpe a coborât de la 26% în 2025 la 23% în primul trimestru din 2026 și la 18% în al doilea trimestru.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea.

Revin planurile pentru cumpărături mari

Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii.

35% dintre respondenți spun că probabil sau sigur vor cheltui bani pentru renovări în următoarele trei luni, față de 30% în primul trimestru.

Pentru mobilă și decorațiuni, intenția de cumpărare a urcat de la 26% la 30%.

Cea mai mare creștere este însă în cazul bunurilor de folosință îndelungată. 24% dintre respondenți spun că intenționează să facă astfel de achiziții în următoarele trei luni, comparativ cu 18% la începutul anului.

Cum a fost realizat studiul

Studiul este realizat online, în a doua lună a fiecărui trimestru, pe un eșantion de 500 de respondenți reprezentativi pentru populația urbană din România, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

CSS măsoară nivelul de stres pe cinci dimensiuni: stres financiar, stres legat de sănătate și siguranță, stres psihologic, stres politic și stres tehnologic.

Indicatorul este corelat cu atitudinile și comportamentele de consum adoptate de respondenți ca răspuns la starea lor de spirit.

Datele pentru primul trimestru au fost colectate în februarie 2026, iar cele pentru al doilea trimestru, în luna mai. Marja de eroare este de ±4,2%, la un nivel de încredere de 95%.

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