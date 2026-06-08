Descoperire neașteptată pe o stradă din Italia

Bărbatul, de 68 de ani, din localitatea Crespino, regiunea italiană Veneto, a fost oprit de carabinieri în timpul unui control rutier de rutină, dezvăluie Corriere Del Veneto. Ceea ce părea inițial o simplă abatere rutieră s-a transformat într-un caz surprinzător: scuterul fusese furat acum 45 de ani, în 1981.

Incidentul a avut loc pe drumurile rurale din Crespino, o comună liniștită situată pe malul stâng al râului Po. În timpul controlului, oamenii legii au observat că plăcuța de înmatriculare a scuterului era falsificată, fiind asociată unui alt vehicul al pensionarului.

Suspectând o posibilă ilegalitate, polițiștii au verificat numărul de serie al șasiului în baza lor de date. Rezultatele au fost șocante: scuterul fusese raportat furat în 1981 în provincia vecină, Ferrara.

Reacția fostului proprietar

Autoritățile au reușit să-l identifice pe proprietarul original al vehiculului, care a fost de-a dreptul uimit de veste. El a confirmat că vehiculul îi aparține, recunoscând un detaliu unic de pe scuter, ceea ce a permis stabilirea fără echivoc a identității acestuia.

Scuterul a fost confiscat de carabinieri, iar acum urmează să fie returnat proprietarului de drept. Între timp, pensionarul care l-a condus s-a ales cu mai multe sancțiuni contravenționale, dar și cu un dosar penal.

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