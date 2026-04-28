Spitalul General C.F. Galați scoate la concurs trei posturi: un referent de specialitate I (cadru tehnic pentru apărarea împotriva incendiilor, cu studii superioare și o experiență de 6 ani și 6 luni), un inginer I pentru aparatură medicală (RSVTI, cu aceleași cerințe de vechime și studii) și un muncitor IV (telefonist, fără vechime necesară, cu studii medii sau generale). Dosarele se pot depune până la data de 11 mai 2026, ora 10.00.

La Spitalul Militar „Dr. Aristide Serfioti” Galați se organizează concurs pentru un post de analist (programator) ajutor IA, în cadrul Biroului sisteme informatice și INFOSEC. Funcția este destinată candidaților cu studii medii, iar înscrierile sunt deschise până pe 12 mai 2026, ora 14.00.

În Tecuci, Spitalul „Anton Cincu” caută un medic specialist în anatomie patologică, pentru o normă întreagă de 6 ore/zi, pe o perioadă determinată. Dosarele pot fi depuse până pe 8 mai 2026, ora 13.00.

Aceste oportunități reprezintă o șansă importantă pentru profesioniștii din domeniul sanitar care doresc să-și dezvolte cariera în instituții medicale recunoscute.

