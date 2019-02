Cei doi nu au oferit detalii suplimentare asupra acordului, care va actualiza un acord existent din 1997, dar acesta urmează să fie votat în Parlamentul Ungariei săptămâna viitoare.

Referindu-se la situaţia din Ucraina, el a apreciat că Statele Unite nu trebuie să-l lase pe preşedintele rus Vladimir Putin ”să creeze diviziuni între prietenii noştri şi NATO”. ”Nu-l putem lăsa pe (Vladimir) Putin să ne separe de prietenii noştri”, a afirmat Pompeo la o conferinţă de presă comună cu omologul său ungar Peter Szijjarto.

Şeful diplomaţiei americane a atenţionat, de asemene,a că Washingtonul ”priveşte cu preocupare cum China încearcă să se instaleze în Europa”, făcând astfel referire şi la afacerile companiei chineze Huawei, acuzată de serviciile secrete americane că desfăşoară operaţiuni de spionaj şi care intenţionează să-şi creeze un centru logistic în Ungaria.

Ungaria şi Statele Unite au început să-şi reconstruiască legăturile politice, a declarat la rândul său ministrul de externe ungar Peter Szijjarto după întrevederea cu secretarul american de stat Mike Pompeo.

I had a very good meeting with FM Szijjártó. We discussed many issues, including energy diversification, defense cooperation, @NATO, #Ukraine, trade relations, and democratic values. Thank you for hosting me. pic.twitter.com/vrXwyeFvUy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 februarie 2019