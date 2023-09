Paul Stănescu ocupă funcția de secretar general al PSD, dar controlează în partid organizațiile din zona Olteniei, în special filiala din Olt a social-democraților. El a recunoscut că Ion Doldurea a candidat din partea PSD la alegerile din 2020 la insistența sa și s-a dovedit un primar competent.

„Pe primarul de la Caracal eu l-am rugat să candideze pentru PSD. Am o legătură politică cu primarul din Caracal. Pe copiii lui nu îi cunosc. Niciodată nu am vorbit personal cu Ionuț Doldurea sau fratele lui”, a spus secretarul general al PSD înaintea Consiliului Politic Național care s-a reunit sâmbătă la Palatul Parlamentului.

La o săptămână după explozia de la Crevedia, în care trei persoane au murit, iar zeci de civili și pompieri sunt rănți, Paul Stănescu dezvăluie că a discutat telefonic cu primarul din Caracal. Firma de GPL în care a avut loc explozia aparținea fiilor edilului.

„Cu primarul de la Caracal am discutat de la telefon, i-am spus că este bine să se autosuspende din partid până organele de anchetă își fac datoria. Organele statului să își facă datoria, cine e vinovat să plătească”, a susținut Stănescu.

Neagă legătura dintre PSD și afacerile familiei Doldurea

El a negat vehement orice legătură între afacerile familiei Doldurea și organizația județeană a PSD sau partid.

„Nu am nicio legătură cu familia Doldurea în ceea ce privește afacerile. Dar absolut nicio legătură…Toți avem copii, eu nu știu ce face fiul meu, că are 36 de ani… Din câte știu, fiind din zona respectivă, nu știu dacă primarul din Caracal se întâlnea cu fiul său de două-trei ori pe an. Asta știu eu, că m-am întâlnit frecvent cu primarul din Caracal”, a fost poziția exprimată de secretarul general al PSD.

Ion Doldurea apare pe lista persoanelor care au donat partidului aproape 30.000 de lei în campanie pentru locale.

Premierul Marcel Ciolacu a negat și el că știa despre afacerile derulate de familia Doldurea.

„A avut o declarație nefericită”

Paul Stănescu i-a găsit o scuză primarului din Caracal și după ce acesta a declarat că la Crevedia a murit un om, dar a adăugat „pompierii e problema lor”, făcând referire la intervenția autorităților.

„Primarul de la Caracal am înțeles că e în afara țării, nu știa ce s-a întâmplat la Crevedia și a avut o declarație nefericită”, a justificat Stănescu declarațiile omului pe care l-a susținut pentru primăria din Caracal.

Consiliul Politic Național al PSD discută sâmbătă sancțiunea care i se va aplica primarului din Crevedia, care a fost propus pentru excludere din partid din cauza declarațiilor făcute după explozie, și dacă se impun măsuri sancționatorii și pentru primarul din Caracal.

Autoritățile investighează cum s-a produs explozia de la Crevedia în care trei persoane au murit, zeci sunt rănite, iar mai multe case au

