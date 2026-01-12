Amenajarea unei zone dedicate evenimentelor, împreună cu refacerea aleilor și instalarea de mobilier urban, poate contribui la modernizarea și creșterea atractivității Parcului Crângași, încurajând mai mulți cetățeni să-l frecventeze. Un spațiu modern și bine echipat poate oferi locuitorilor Sectorului 6 noi oportunități de petrecere a timpului liber și de socializare, îmbunătățind calitatea vieții urbane.

În documentația depusă de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU) se arată că noul proiect vizează desființarea scenei existente și construirea uneia noi, alături de reorganizarea circulațiilor pietonale, refacerea aleilor, reconfigurarea spațiilor verzi și introducerea de elemente de mobilier urban.

Licitația este lansată cu o clauză suspensivă. Astfel, contractul va fi semnat doar dacă sunt îndeplinite două condiții majore: obținerea autorizației de construire și obținerea unor credite financiare pentru a putea plăti lucrarea. Totul într-un termen de 18 luni.

Noua scenă va avea un regim de înălțime parter + etaj tehnic, cu o înălțime maximă de aproximativ 11 metri. Suprafața desfășurată a noii construcții este de circa 375 mp, față de aproape 791 mp cât are scena actuală, care va fi desființată.

Zona în care va avea loc amenajarea scenei este separată de restul parcului, iar planul general prevede menținerea locurilor de joacă și a zonelor pentru animale deja existente, fără extinderea lucrărilor în afara perimetrului proiectului.