Prima locomotivă electrică nouă a atins 200 km/h

Locomotiva electrică Traxx 3 MS, prima achiziționată de statul român în ultimii 15 ani, a atins 200 km/h în teste la Făurei. Aceasta face parte dintr-un contract de 767,5 milioane de lei pentru 16 unități, finanțat prin PNRR.

Destinate rutelor principale electrificate (București – Constanța, Timișoara – Arad – Brașov, Cluj-Napoca – Iași), noile locomotive sunt echipate cu sisteme avansate de control, GPS și ERTMS. Inițiativa a reprezentat un salt tehnologic foarte important, mai ales în contextul în care România are un parc de material rulant învechit.

Ce este și cum funcționează Traxx 3 MS

Locomotiva electrică Traxx 3 MS este o locomotivă modernă, de ultimă generație, produsă de Alstom, care marchează prima achiziție de locomotivă electrică nouă făcută de statul român în ultimii 15 ani. Iată principalele caracteristici și informații relevante despre această locomotivă:

Atinge viteze între 160 și 200 km/h, fiind destinată trenurilor de călători pe rutele electrificate principale;

Face parte din generația a treia a platformei Bombardier-Alstom, având un design modular și flexibil;

Poate tracta până la 16 vagoane de călători;

Este echipată cu sisteme avansate de control și diagnosticare, GPS, comunicații mobile standard și sistemul european de control al traficului feroviar ERTMS de ultimă generație;

Traseele principale pentru care este destinată sunt: Dej – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Cluj-Napoca – Iași și Iași/Suceava – București – Constanța.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Sectorul feroviar pierde bani din PNRR

În timp ce se testează material rulant modern, sectorul feroviar a pierdut recent circa 1,5 miliarde euro din fonduri europene nerambursabile. Acești bani vor fi redirecționați sau tăiați definitiv.

Contractul, semnat în ianuarie 2024 cu Alstom Transport, include livrarea și mentenanța pentru 20 de ani. Locomotivele din generația a treia Bombardier-Alstom pot tracta până la 16 vagoane.

Achiziția acestor locomotive moderne contrastează cu situația generală a infrastructurii feroviare românești, marcată de subfinanțare cronică. Rămâne de văzut cum va influența această investiție performanța globală a sistemului feroviar național.

Cum a ajuns sectorul feroviar să piardă bani din PNRR

România pierde bani din PNRR în sectorul feroviar din mai multe cauze esențiale. Printre acestea, potrivit sursei citate mai sus, se numără și:

Tăieri semnificative de fonduri: Circa 1,5 miliarde de euro au fost tăiate de la modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare și de la achiziția de material rulant în cadrul PNRR;

Implementarea lentă și șantierele haotice: Modernizările feroviare avansează foarte lent, cu progrese fizice anuale între 5-8%, ceea ce poate duce la întârzieri de 8-10 ani pentru finalizarea unor segmente de cale ferată;

Capacitate administrativă redusă: Incapacitatea autorităților și operatorilor de a cheltui eficient fondurile disponibile;

Anulări și suspendări de curse: CFR Călători a anulat sau suspendat cursuri de tren neprofitabile din cauza lipsei personalului și costurilor salariale, ceea ce depășește încrederea în transportul feroviar;

Riscuri de neîndeplinire a condițiilor riguroase impuse de Comisia Europeană, care pot duce la pierderi de fonduri semnificative, estimate la peste 7 miliarde de euro din totalul PNRR.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Proiectele de modernizare sunt concentrate pe o porțiune foarte mică din rețeaua feroviară de aproximativ 10.000 km, iar infrastructura majoritară rămâne învechită și nefuncțională pentru nevoile actuale.

Câți bani fuseseră alocați din PNRR pentru sectorul feroviar

Pentru sectorul feroviar, prin PNRR au fost alocate fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 3,2 miliarde de euro, iar bugetul aprobat pentru 2025 de Guvernul României pentru proiectele feroviare este de circa 1,63 miliarde de euro (8,6 miliarde lei), potrivit Europalibera.ro.

Principalele proiecte pentru care s-au alocat bani din PNRR în sectorul feroviar:

Modernizarea unor magistrale feroviare importante inclusiv tronsonul Simeria – Km 614, Caransebeș – Arad, Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor și Brașov – Sighișoara;

Achiziția și modernizarea materialului rulant: locomotive electrice, locomotive diesel convertite în electrice și modernizarea vagoanelor de călători;

În total, fondurile europene dedicate proiectelor feroviare din intervalul 2021-2027 sunt estimate la circa 6,55 miliarde de euro (sumând PNRR, Programul Operațional Infrastructură Mare, Connecting European Facility etc.);

Bugetul alocat de guvernul român în 2025 pentru feroviar este de 1,63 miliarde euro.

Recomandări Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

Aceste alocări urmăresc modernizarea rețelei feroviare pentru viteze de până la 160 km/h, electrificarea liniilor, renovarea gărilor și implementarea sistemului ERTMS pentru un management performant al traficului feroviar. Totuși, aceste fonduri reprezintă doar o parte din costurile totale, care includ și contribuția națională de cofinanțare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE