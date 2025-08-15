Cuprins:
Achiziția noilor locomotive
Locomotiva este de tip TRAXX 3 MS, produsă de Alstom, și poate tracta până la 16 vagoane de călători. Testele au confirmat capacitatea acesteia de a atinge viteze între 160 și 200 km/h, potrivit Club feroviar și Biz.
Este prima locomotivă electrică achiziționată de statul român în ultimii 15 ani.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat contractul pentru cele 16 locomotive în ianuarie 2024. Valoarea totală a contractului este de 767.510.640 lei fără TVA, incluzând atât livrarea locomotivelor, cât și mentenanța pentru 20 de ani.
Proiectul vizează îmbunătățirea transportului feroviar de călători pe mai multe rute importante:
- Dej – Brașov – București – Constanța
- Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța
- Timișoara – Cluj-Napoca – Iași
- Iași/Suceava – București – Constanța
Caracteristici tehnice
Locomotivele TRAXX 3 reprezintă cea mai recentă generație din platforma Bombardier-Alstom.
Acestea sunt dotate cu:
- Design modular și flexibil
- Sisteme avansate de control și diagnosticare
- GPS
- Comunicații mobile standard
- Sistem ERTMS de ultimă generație
Versiunea MS (Multi-System) este special adaptată pentru coridoarele europene, oferind:
- Interoperabilitate ridicată
- Eficiență energetică sporită
- Fiabilitate pe termen lung
- Impactul asupra transportului feroviar.
Achiziția acestor locomotive moderne reprezintă un pas important pentru modernizarea transportului feroviar din România.
Potrivit sursei citate, proiectul urmărește:
- Creșterea eficienței transportului de călători
- Reducerea poluării
- Îmbunătățirea confortului pe rutele electrificate sau în curs de electrificare.
Testele de la Făurei au demonstrat că locomotivele sunt capabile să atingă performanțele tehnice promise.
Conform contractului, livrarea celor 16 locomotive ar urma să se încheie în 35 de luni. Odată integrate în flota CFR Călători, acestea vor contribui semnificativ la modernizarea parcului de locomotive și la îmbunătățirea serviciilor oferite pasagerilor.
