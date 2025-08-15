Achiziția noilor locomotive

Locomotiva este de tip TRAXX 3 MS, produsă de Alstom, și poate tracta până la 16 vagoane de călători. Testele au confirmat capacitatea acesteia de a atinge viteze între 160 și 200 km/h, potrivit Club feroviar și Biz.

Este prima locomotivă electrică achiziționată de statul român în ultimii 15 ani.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat contractul pentru cele 16 locomotive în ianuarie 2024. Valoarea totală a contractului este de 767.510.640 lei fără TVA, incluzând atât livrarea locomotivelor, cât și mentenanța pentru 20 de ani.

Proiectul vizează îmbunătățirea transportului feroviar de călători pe mai multe rute importante:

Dej – Brașov – București – Constanța

Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța

Timișoara – Cluj-Napoca – Iași

Iași/Suceava – București – Constanța

Caracteristici tehnice

Locomotivele TRAXX 3 reprezintă cea mai recentă generație din platforma Bombardier-Alstom.

Acestea sunt dotate cu:

Design modular și flexibil

Sisteme avansate de control și diagnosticare

GPS

Comunicații mobile standard

Sistem ERTMS de ultimă generație

Versiunea MS (Multi-System) este special adaptată pentru coridoarele europene, oferind:

Interoperabilitate ridicată

Eficiență energetică sporită

Fiabilitate pe termen lung

Impactul asupra transportului feroviar.

Achiziția acestor locomotive moderne reprezintă un pas important pentru modernizarea transportului feroviar din România.

Potrivit sursei citate, proiectul urmărește:

Creșterea eficienței transportului de călători

Reducerea poluării

Îmbunătățirea confortului pe rutele electrificate sau în curs de electrificare.

Testele de la Făurei au demonstrat că locomotivele sunt capabile să atingă performanțele tehnice promise.

Conform contractului, livrarea celor 16 locomotive ar urma să se încheie în 35 de luni. Odată integrate în flota CFR Călători, acestea vor contribui semnificativ la modernizarea parcului de locomotive și la îmbunătățirea serviciilor oferite pasagerilor.