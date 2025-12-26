Cum a reușit șeful companiei din SUA să se transforme într-un adevărat Moș Crăciun

Un director de fabrică din Louisiana a devenit un adevărat Moș Crăciun pentru angajații săi, oferindu-le fiecăruia dintre cei 540 de angajați cu normă întreagă un bonus de șase cifre, suma totală ajungând la 240 de milioane de dolari.

Generozitatea sa a venit în urma vânzării companiei pentru suma de 1,7 miliarde de dolari, conform unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Condiția pe care șeful companiei i-a impus-o cumpărătorului său ca să își protejeze angajații

Graham Walker, fostul CEO al companiei Fibrebond, a declarat pentru sursa ciată că nu ar fi acceptat vânzarea firmei dacă potențialul cumpărător, Eaton, nu ar fi fost de acord să aloce 15% din încasări angajaților, deși niciunul dintre aceștia nu deținea acțiuni.

Tranzacția a fost finalizată la începutul anului 2025, când Eaton a cumpărat compania. Odată cu această tranzacție, au început și plățile către cei 540 de angajați cu normă întreagă. Potrivti sursei citate mai sus, fiecare primește, în medie, aproximativ 443.000 de dolari, distribuiți pe o perioadă de cinci ani.

Walker a stabilit o condiție clară pentru toți potențialii cumpărători: 15% din prețul de vânzare trebuia să fie destinat angajaților. „De ce 15%? Pentru că este mai mult de 10%”, a explicat el.

Consilierii săi l-au avertizat că această cerință ar putea complica tranzacția sau ar putea genera procese din partea foștilor angajați care nu ar beneficia de bonusuri, dar Walker a mers înainte. Bonusurile au fost structurate ca recompense de retenție, plătite anual pe o perioadă de cinci ani.

Majoritatea angajaților trebuie să rămână în companie pentru a primi întreaga sumă, un aspect pe care Walker l-a considerat esențial pentru a menține stabilitatea operațiunilor după vânzare.

Angajații au început să plângă când au văzut surpriza din partea șefului companiei

Angajații au început să primească în luna iunie plicuri sigilate în care era specificată suma primită. Mulți dintre ei au fost copleșiți de emoție, iar alții au crezut că este o glumă. Reacțiile au variat de la tăcere șocată la lacrimi de bucurie.

Lesia Key, angajată la Fibrebond din 1995, a povestit că a izbucnit în plâns când a deschis scrisoarea. Ea a început să lucreze pe un salariu de 5,35 dolari pe oră și a ajuns să coordoneze facilitățile din campusul companiei. Femeia a folosit bonusul pentru a-și achita ipoteca și pentru a deschide un magazin de haine într-un oraș din apropiere.

„Înainte, trăiam de la un salariu la altul. Acum pot să trăiesc cu adevărat”, a spus Lesia Key, pentru sursa citată mai sus.

Unul dintre salariați și-a surprins familia cu un cadou emoționant

Un alt angajat și-a folosit banii pentru a-și duce întreaga familie extinsă în Cancun, Mexic. Alți colegi și-au plătit datoriile de pe cardurile de credit, au cumpărat mașini, au finanțat studiile copiilor sau și-au mărit economiile pentru pensie.

Hong, un manager asistent în vârstă de 67 de ani, a primit câteva sute de mii de dolari și a decis să se pensioneze imediat. „Acum nu mai trebuie să-mi fac griji. Pensia mea este liniștită și pașnică”, a spus bărbatul, care a folosit o parte din bani pentru a-i cumpăra soției o Toyota Tacoma, restul sumei fiind pus deoparte.

Bonusul oferit de șeful companiei a condus la o creștere a puterii de cumpărare în oraș

Efectul acestor bonusuri s-a resimțit rapid în Minden, un oraș cu aproximativ 12.000 de locuitori. Oficialii locali au raportat o creștere a cheltuielilor în magazinele din zonă, în timp ce angajații și-au achitat datoriile, au renovat locuințele și au făcut achiziții amânate de mult timp.

„Există multă agitație în oraș despre sumele cheltuite”, a declarat primarul Nick Cox pentru sursa citată mai sus.

Tot în perioada sărbătorilor, un italian a decis să facă un gest impresionant pentru un român. Bărbatul a condus peste 240 de kilometri doar ca să îi ofere lui Vasile, românul care mai avea doar 7 euro în cont, o scrisoare.

Familia patronului american a condus firma din prima zi a înființării

Fondată în 1982 de Claud Walker, tatăl lui Graham Walker, Fibrebond a început cu o echipă mică de 12 angajați, construind adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații. Compania a prosperat în anii ’90, în timpul exploziei comunicațiilor mobile, dar a fost aproape de colaps în 1998, când fabrica sa a fost distrusă de un incendiu.

Familia Walker a continuat să plătească salariile angajaților chiar și în timpul opririi producției, gest apreciat de muncitori și considerat baza loialității din cadrul companiei. În anii 2000, după prăbușirea pieței dot-com, baza de clienți ai Fibrebond s-a redus drastic, ceea ce a forțat compania să concedieze aproape două treimi dintre angajați.

Graham Walker și fratele său au preluat ulterior conducerea zilnică a firmei, vânzând active și plătind datoriile, în timp ce căutau o nouă piață. Revenirea a venit odată cu o investiție de 150 de milioane de dolari în construcția de adăposturi modulare pentru centre de date, oportunitate care a explodat odată cu cererea ridicată pentru cloud computing în timpul pandemiei. Vânzările au crescut cu aproape 400% în cinci ani, atrăgând interesul unor jucători industriali mari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate. Cât a crescut prețul aurului şi argintului. Sancţiuni dure pentru medicii care răspândesc informaţii false
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
gsp
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine, acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ”
GSP.RO
Gigi Becali surprinde: „Eu la Athos nu mai merg” + Unde susține că „pentru mine, acolo e cel mai sfânt loc de pe pământ”
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener
GSP.RO
Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 69 de ani: „După 4 sarmale, faceți asta” » Cristi Borcea îi este partener
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”
Știri România 15:18
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital
Știri România 15:06
22 de oameni au fost salvați din munți în ziua de Crăciun: 7 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au ajuns la spital
Parteneri
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Adevarul.ro
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion”
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
Elle.ro
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor
Stiri Mondene 16:45
Imagini inedite cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în ziua de Crăciun. Cum au fost surprinși alături de copiii lor
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:30
Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax.ro
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
KanalD.ro
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)