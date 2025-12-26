Cum a reușit șeful companiei din SUA să se transforme într-un adevărat Moș Crăciun

Un director de fabrică din Louisiana a devenit un adevărat Moș Crăciun pentru angajații săi, oferindu-le fiecăruia dintre cei 540 de angajați cu normă întreagă un bonus de șase cifre, suma totală ajungând la 240 de milioane de dolari.

Generozitatea sa a venit în urma vânzării companiei pentru suma de 1,7 miliarde de dolari, conform unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Condiția pe care șeful companiei i-a impus-o cumpărătorului său ca să își protejeze angajații

Graham Walker, fostul CEO al companiei Fibrebond, a declarat pentru sursa ciată că nu ar fi acceptat vânzarea firmei dacă potențialul cumpărător, Eaton, nu ar fi fost de acord să aloce 15% din încasări angajaților, deși niciunul dintre aceștia nu deținea acțiuni.

Tranzacția a fost finalizată la începutul anului 2025, când Eaton a cumpărat compania. Odată cu această tranzacție, au început și plățile către cei 540 de angajați cu normă întreagă. Potrivti sursei citate mai sus, fiecare primește, în medie, aproximativ 443.000 de dolari, distribuiți pe o perioadă de cinci ani.

Walker a stabilit o condiție clară pentru toți potențialii cumpărători: 15% din prețul de vânzare trebuia să fie destinat angajaților. „De ce 15%? Pentru că este mai mult de 10%”, a explicat el.

Consilierii săi l-au avertizat că această cerință ar putea complica tranzacția sau ar putea genera procese din partea foștilor angajați care nu ar beneficia de bonusuri, dar Walker a mers înainte. Bonusurile au fost structurate ca recompense de retenție, plătite anual pe o perioadă de cinci ani.

Majoritatea angajaților trebuie să rămână în companie pentru a primi întreaga sumă, un aspect pe care Walker l-a considerat esențial pentru a menține stabilitatea operațiunilor după vânzare.

Angajații au început să plângă când au văzut surpriza din partea șefului companiei

Angajații au început să primească în luna iunie plicuri sigilate în care era specificată suma primită. Mulți dintre ei au fost copleșiți de emoție, iar alții au crezut că este o glumă. Reacțiile au variat de la tăcere șocată la lacrimi de bucurie.

Lesia Key, angajată la Fibrebond din 1995, a povestit că a izbucnit în plâns când a deschis scrisoarea. Ea a început să lucreze pe un salariu de 5,35 dolari pe oră și a ajuns să coordoneze facilitățile din campusul companiei. Femeia a folosit bonusul pentru a-și achita ipoteca și pentru a deschide un magazin de haine într-un oraș din apropiere.

„Înainte, trăiam de la un salariu la altul. Acum pot să trăiesc cu adevărat”, a spus Lesia Key, pentru sursa citată mai sus.

Unul dintre salariați și-a surprins familia cu un cadou emoționant

Un alt angajat și-a folosit banii pentru a-și duce întreaga familie extinsă în Cancun, Mexic. Alți colegi și-au plătit datoriile de pe cardurile de credit, au cumpărat mașini, au finanțat studiile copiilor sau și-au mărit economiile pentru pensie.

Hong, un manager asistent în vârstă de 67 de ani, a primit câteva sute de mii de dolari și a decis să se pensioneze imediat. „Acum nu mai trebuie să-mi fac griji. Pensia mea este liniștită și pașnică”, a spus bărbatul, care a folosit o parte din bani pentru a-i cumpăra soției o Toyota Tacoma, restul sumei fiind pus deoparte.

Bonusul oferit de șeful companiei a condus la o creștere a puterii de cumpărare în oraș

Efectul acestor bonusuri s-a resimțit rapid în Minden, un oraș cu aproximativ 12.000 de locuitori. Oficialii locali au raportat o creștere a cheltuielilor în magazinele din zonă, în timp ce angajații și-au achitat datoriile, au renovat locuințele și au făcut achiziții amânate de mult timp.

„Există multă agitație în oraș despre sumele cheltuite”, a declarat primarul Nick Cox pentru sursa citată mai sus.

Familia patronului american a condus firma din prima zi a înființării

Fondată în 1982 de Claud Walker, tatăl lui Graham Walker, Fibrebond a început cu o echipă mică de 12 angajați, construind adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații. Compania a prosperat în anii ’90, în timpul exploziei comunicațiilor mobile, dar a fost aproape de colaps în 1998, când fabrica sa a fost distrusă de un incendiu.

Familia Walker a continuat să plătească salariile angajaților chiar și în timpul opririi producției, gest apreciat de muncitori și considerat baza loialității din cadrul companiei. În anii 2000, după prăbușirea pieței dot-com, baza de clienți ai Fibrebond s-a redus drastic, ceea ce a forțat compania să concedieze aproape două treimi dintre angajați.

Graham Walker și fratele său au preluat ulterior conducerea zilnică a firmei, vânzând active și plătind datoriile, în timp ce căutau o nouă piață. Revenirea a venit odată cu o investiție de 150 de milioane de dolari în construcția de adăposturi modulare pentru centre de date, oportunitate care a explodat odată cu cererea ridicată pentru cloud computing în timpul pandemiei. Vânzările au crescut cu aproape 400% în cinci ani, atrăgând interesul unor jucători industriali mari.

