Gabriel Rusu este fiul preotului din Ciocănești, iar Libertatea a aflat, vorbind cu profesori de la liceu, că notele îi reflectă comportamentul: un elev model, cumpătat, care nu s-a plâns niciodată dascălilor de condițiile prin care trecea zilnic pentru a ajunge la școală. A fost, de altfel, al doilea elev al liceului care a terminat cu 10 pe linie anul trecut.

Gabriel însă a continuat, la liceu, ceea ce începuse la gimnaziu, pe care l-a terminat tot cu 10 pe linie. A absolvit profilul de științe ale naturii, fiind pasionat în principal de fizică și de matematică. S-a îndreptat spre științele reale cu sprijinul familiei, deși fratele său a ales să-și urmeze tatăl și a devenit preot la Suceava.

„La clasă eram atent, receptiv, iar acasă lăsam undeva la 20 – 30% pentru aprofundare. Nu am avut niciodată nevoie de meditații, nici acum pentru bacalaureat. Din păcate, la jumătatea clasei a IX-a a intervenit pandemia care a întrerupt cursul normal și care ne-a ținut un an și jumătate în online. Am pierdut mult pe partea socială, dar pe partea de lecții, noi am făcut cursuri în online regulat, profesorii s-au preocupat, ne-au trimis constant materiale”, a spus Gabriel Rusu, citat de Monitorul de Suceava.

Rezultatele unui sondaj oficial, publicate de presa de la Moscova. Ce spun rușii despre continuarea războiului

„A fost obositor, dar și frumos”

Descriind drumul spre școală pentru publicația locală, Gabriel spune că acesta dura circa 40 de minute dus și 40 de minute întors, pleca de acasă la 7.20 și ajungea la ora 15.00. El spune însă că în primii doi ani de liceu, clasele a IX-a și a X-a, în anii pandemiei, mergea în microbuze supraglomerate.

„Mie îmi era rău de mașină și mergeam în microbuze de 20 de locuri în care eram 40 de persoane. A fost obositor, dar și frumos, iar la un moment dat devine rutină”, a mai spus tânărul, care vrea să se facă medic și să dea, în vară, examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, din Iași (UMF).

Libertatea a încercat să ia legătura cu Gabriel și familia sa, dar în așteptarea rezultatelor de la Bacalaureat și pregătirea pentru admiterea la UMF, aceștia au transmis că nu vor să ofere alte interviuri decât cele apărute deja în presă.

