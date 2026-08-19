Fondată în 2020 în Bavaria, compania Donaustahl s-a reorientat rapid către industria de apărare după izbucnirea războiului din Ucraina, devenind un furnizor cheie de drone de luptă pentru forțele armate ale Kievului.

„Un duel pentru viața mea cu serviciul rus de informații”

Antreprenorul în vârstă de 39 de ani a primit alerta oficială din partea autorităților germane cu puțin timp înainte de Crăciunul din 2025. De atunci, viața sa privată a dispărut complet, fiind mutat dintr-o locație secretă în alta sub escorta permanentă a forțelor de protecție.

Stefan Thumann a mărturisit, într-un interviu pentru RTL, că riscul iminent l-a determinat să își redacteze testamentul, o directivă anticipată și o declarație privind donarea de organe.

„Mi-am făcut deja testamentul, o declarație privind donarea organelor și o directivă anticipată. Lucruri pe care, în mod normal, la vârsta mea nu prea le ai în vedere”, a declarat Stefan Thumann.

În prezent, acesta doarme în imediata apropiere a computerului de serviciu și își începe activitatea imediat ce se trezește, pentru a-și menține mintea ocupată și a evita presiunea psihică creată de amenințarea permanentă.

Agenți de unică folosință și ipoteza utilizării agentului Noviciok

Avertismentul primit de patronul german s-a concretizat prin acțiuni ale justiției. În martie, Procurorul General Federal al Germaniei a dispus arestarea a doi suspecți calificați drept „agenți de unică folosință” (Wegwerfagenten) — persoane recrutate de serviciile de spionaj pentru sarcini operative punctuale.

Cei doi sunt acuzați că l-au filat pe Thumann și au adunat date logistice pentru pregătirea operațiunii.

Potrivit informațiilor prezentate de parlamentarul german Bastian Ernst (CDU) în cadrul unei investigații jurnalistice, planul spionajului militar rus se afla într-un stadiu avansat.

Datele colectate de anchetatori indicau inclusiv posibilitatea utilizării substanței neurotoxice Noviciok, agent chimic folosit în trecut în alte operațiuni de lichidare atribuite Moscovei.

Precedentul Rheinmetall și războiul hibrid din Europa

Cazul fondatorului Donaustahl nu este singular în industria germană de apărare. În vara anului 2024, serviciile de informații americane au identificat un complot similar orchestrat de Moscova împotriva lui Armin Papperger, directorul general al gigantului Rheinmetall, cel mai mare producător de muniție și armament din Germania.

Avertismentul transmis atunci Berlinului a dus la salvarea executivului german și la sporirea măsurilor de siguranță la nivel național.

Oficialii occidentali atrag atenția că acțiunile de spionaj, tentativele de sabotaj cibernetic și atacurile țintite fac parte dintr-un război hibrid amplu desfășurat de Federația Rusă pe teritoriul european, cu scopul de a destabiliza lanțurile de aprovizionare destinate sprijinirii armatei ucrainene.