Șefă la Protecția Copilului și auditor la Curtea de Conturi, pe baza unor acte de studii parafate cu numele femeii de serviciu de la facultate, acuză procurorii

Saltul de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, unde lucrase ca șef serviciu financiar, la Curtea de Conturi era unul de care a profitat Luminița Matei. De la o leafă anuală de 58.000 de lei, cât a câștigat în 2018 la DGASPC, ea a ajuns la un salariu de 136.000 de lei anual, în 2019, arată datele din dosar. Ca auditor, avea printre atribuții să controleze legalitatea cheltuirii banilor în instituțiile de stat.

Pusă sub acuzare de Parchetul General pentru înșelăciune, uz de fals și fals în declarații încă din toamna anului trecut, Luminița Matei este cercetată astăzi sub control judiciar și nu are dreptul de a mai ocupa un post care necesită studii economice superioare.

Luminița Matei. Foto: Facebook

Potrivit datelor din anchetă, femeia este unul dintre numeroșii beneficiari ai „fabricii de diplome false din Teleorman”, așa cum au fost supranumite universităţile „Alexandru Ghica” și „Europa Ecor” din Alexandria. Rectorul celor două instituții de învățământ, Mina-Silviu Dobronăuţeanu, a fost condamnat, în 2016, la 3 ani de închisoare. Procurorii au cerut în instanță desființarea documentelor școlare obținute prin fraudă.

Astfel, în aprilie 2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a cerut instanței desființarea a sute de foi matricole, de diplome de bacalaureat și de licență. Printre acestea, și documentele Luminiței Matei.

Când s-a angajat la Curtea de Conturi, în ianuarie 2019, Luminița Matei a depus la dosar actele de studii care îi certificau pregătirea de specialitate: diploma de licență, eliberată de Universitatea din Craiova, și foaia matricolă, eliberată de Fundaţia „Ergorom*79”- Universitatea „Alexandru Ghica”.

Doi ani de studiu într-un an calendaristic

Documentele atestau că Luminița Matei a absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul Universității „Alexandru Ghica” în 2003, după ce examenele din anii II și III de studii le-a promovat într-un singur an. În 2003, a susținut examenul de licență la Universitatea din Craiova, pe care l-a promovat cu media 6,00.

Potrivit procurorilor, diploma de licență a fost obținută fraudulos, deoarece femeia nu avea dreptul să susțină examenul de licență, foaia matricolă fiind falsificată.

Documentul figura ca fiind semnat de mai multe cadre universitare care nu predau la „Alexandru Ghica” și nici nu ocupau funcțiile înscrise în foaia matricolă. În cursul anchetei a fost efectuată și o expertiză grafoscopică, iar concluziile au arătat că semnătura nu aparține respectivelor cadre universitare.

Foaia matricolă, „semnată” de femeia de serviciu

Foaia matricolă a Luminiței Matei era semnată și de secretarul general al Universității „Alexandru Ghica”. Audiată de procurori, femeia al cărei nume figura pe actele de studii a declarat că, de fapt, ea a fost femeie de serviciu, nu a avut niciodată atribuții de secretariat și nu a semnat niciodată foi matricole.

Din declaraţia martorei rezultă că în anul 2000 s-a angajat la Fundaţia Ergorom ca femeie de serviciu. Fundaţia şi toată activitatea erau coordonate de Dobronăuţeanu Mina Silviu. Își aminteşte martora că la un moment dat, numitul Dobronăuţeanu i-a spus că a trecut-o în actele şcolare ca secretară, însă ea a continuat să lucreze tot ca femeie de serviciu. Nu a efectuat niciodată activitate de secretariat și nu a semnat vreun act în această calitate (foi matricole). Extras ordonanță control judiciar:

Cum foaia matricolă era un fals, Luminița Matei nu avea cum să susțină examenul de licenţă în condiţii legale, susțin procurorii.

Neagă acuzațiile și vrea înapoi la Curtea de Conturi

Acuzată de înșelăciune și fals, femeia neagă acuzațiile. Ea a contestat controlul judiciar și a cerut să îi fie revocată interdicția de a ocupa funcția la Curtea de Conturi. Susține că a absolvit cursurile Universității „Alexandru Ghica” la zi și că instituția de învățământ era în legalitate atunci când era studentă.

Curtea de Conturi a României. Foto: Agerpres

„Nu există în conţinutul ordonanţei niciun fel de afirmaţii că inculpata nu s-ar fi prezentat la cursuri, că nu şi-ar fi susţinut şi că nu ar fi trecut examenele, având notele indicate în respectiva foaie matricolă, ci doar s-a constatat că foaia matricolă nu a fost semnată de persoanele calificate din cadrul universităţii, aspect pe care în mod obiectiv nu îl poate verifica un student, fapt care, de altfel, a fost constatat după 20 de ani în cadrul altor dosare”, a invocat avocatul Luminiței Matei în instanță.

Apărarea nu a fost însușită de judecătorii Curții de Apel București, care au menținut decizia prelungirii controlului judiciar până pe 7 martie, respingând solicitarea Luminiței Matei de a reveni la locul de muncă. În opinia instanței, „există probe din care reiese suspiciunea rezonabilă că nu îndeplinește condițiile legale pentru ocuparea funcției și că a obținut această funcție urmare a săvârșirii infracțiunii de uz de fals”.

Avere nedeclarată

Deși a lucrat doar în sistemul public, Luminița Matei a adunat o avere consistentă. O parte dintre imobile și terenuri a uitat însă să le treacă în declarația de avere. De aceea a fost pusă sub acuzare și pentru fals în declarații.

Potrivit datelor din dosar, femeia a omis să consemneze în declarația de avere o suprafață de teren de 23.000 mp, cumpărată în 2021, o locuință și un teren de aproape 4.000 mp, dobândite prin contractul de întreţinere, în anul 2014, dar și un loc de parcare, situat în sectorul 2 din București, în valoare de 56.000 de lei, cumpărat în 2019.

Nu a consemnat nici că a vândut un apartament în București cu suma de 605.787 de lei.

În fața judecătorilor de drepturi și libertăți, Matei a afirmat că au fost doar niște erori materiale de completare a documentului.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

