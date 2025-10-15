Introducerea gratuită a bagajelor de mână

Luni, comisia pentru transporturi a Parlamentului European a aprobat aproape în unanimitate dreptul pasagerilor la despăgubiri în cazul în care un zbor este întârziat cu trei ore sau mai mult. Decizia, adoptată cu o majoritate covârșitoare, păstrează actualele drepturi și sprijină introducerea gratuită a bagajelor de mână de până la 7 kilograme.

Pe lângă menținerea despăgubirilor actuale, Parlamentul European susține și inițiativa privind transportul gratuit al bagajelor mici.

Alocare de bagaje solicitată de europarlamentari a fost „complet nesincronizată cu preferințele pasagerilor”, au răspuns astăzi directorii generali într-o declarație comună, emisă de asociația comercială Airlines for Europe (A4E), cu sediul la Bruxelles, după o reuniune la nivel înalt de la Paris.

Aceștia au susținut că, în urma unui sondaj s-a constatat că tarifele mai mici și opțiunile de plată pentru bagaje erau „mai populare” în rândul pasagerilor decât tarifele mai mari care includ bagaj de mână.

Regulamentul actual acordă despăgubiri între 250 și 600 de euro pentru întârzieri de cel puțin trei ore, în funcție de distanța zborului.

„Ar putea preveni până la 40 % din întârzieri”

În 2013, Comisia a propus ridicarea pragului de întârziere la cinci ore pentru zborurile interne UE sau sub 3.500 km, la nouă ore pentru zborurile extra-UE de până la 6.000 km, și la 12 ore pentru cele mai lungi rute.

Consiliul a sugerat recent un compromis: patru ore pentru zborurile scurte și șase ore pentru cele lungi. Parlamentul European a refuzat însă reducerea drepturilor actuale. Acesta intenționează să mențină pragul de trei ore și să majoreze despăgubirea minimă la 300 de euro.

„Pragurile arbitrare de trei ore lasă companiilor aeriene puțin timp pentru a aduce avioane sau echipaje de rezervă”, au spus aceștia.

Rugați să demonstreze cum funcționează, A4E a distribuit un document care sugerează că reparațiile minore ar putea dura nouă ore, în timp ce o aeronavă de înlocuire ar putea fi gata în cinci.

Parlamentarii susțin că dacă se ajunge la patru ore, se încalcă drepturile a două treimi dintre pasagerii care au dreptul la despăgubiri în prezent. „Așadar, pentru noi, acest lucru este inacceptabil,” a spus unul dintre deputați.

Grupul A4E are însă o altă opinie: „Extinderea acestei perioade la cinci ore ar putea preveni până la 40 % din întârzieri.”

