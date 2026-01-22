O reafirmare puternică a principiului apărării colective

Acest lucru însă nu a afectat unitatea comandanţilor militari din Alianţă, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Șeful Armatei, ca figură cheie în securitatea națională, are responsabilitatea de a comunica stabilitate și încredere în capacitatea de apărare a țării.

Acesta a transmis că unitatea și solidaritatea NATO sunt de neclintit, o reafirmare puternică a principiului apărării colective (Articolul 5 din Tratatul NATO). Mesajul este că România nu este singură în fața amenințărilor.

O astfel de declarație servește și ca un mesaj de descurajare pentru orice potențial agresor, arătând că Alianța este unită și hotărâtă să-și apere fiecare membru.

Declarația sa este un exemplu de comunicare strategică eficientă în timp de criză, menită să gestioneze percepția publică, să consolideze încrederea în instituții și să trimită mesaje clare atât partenerilor, cât și potențialilor adversari.

Mesaj aliniat cu principiile NATO

Mesajul este perfect aliniat cu principiile fundamentale ale NATO de apărare colectivă și descurajare. Ca stat de pe flancul estic al NATO, România are un rol crucial în consolidarea apărării Alianței, iar astfel de declarații contribuie la percepția de forță și stabilitate în regiune.

„Așa cum am agreat și în cadrul Comitetului Militar al alianței, noi, militarii, ne vom menține poziția privind unitatea Alianței. Vom face absolut tot pentru a ne apăra teritoriul național și teritoriile membrilor noștri”, a declarat Gheorghiță Vlad.

„Sufletul solidarităţii transatlantice”

Și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Gen. Alexus G. Grynkewich oferă o confirmare strategică de maximă importanță, venind de la cel mai înalt nivel militar al NATO. Ea completează și întărește mesajele anterioare, oferind o perspectivă operațională și strategică a Alianței.

„Tocmai am fost în România, unde am vizitat forţele terestre franceze şi o să vă spun o istorioară scurtă care cred că reprezintă sufletul solidarităţii transatlantice: un comandant american al Forţelor Aliate din Europa vizitează trupele multinaţionale comandate de un general cu trei stele român, care avea alături un sergent-major canadian. Şi toți trei am mers să-l vizităm pe colonelul francez al regimentului în care nu erau doar militari francezi, erau şi soldaţi din Luxemburg, Belgia şi Spania”.

