Ionel Dancă spune că este cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 30 de ani și că efortul bugetar înseamnă o creștere a cheltuielilor cu 3,6 miliarde de lei până la sfârșitul anului.

„Este cea mai mare creștere a pensiilor, pe care au avut-o pensionarii în România, în 30 de ani. Mă refer ca sumă. Este mult mai mult decât a făcut orice alt guvern. Am reușit, printr-o distribuție echilibrată a resurselor, să realizăm această creștere a punctului de pensie de la 1.265 de lei la 1.442 de lei. Efortul bugetar este unul considerabil pentru anul în curs, dar și pentru anii care vin. 14% înseamnă un efort bugetar de 3,6 miliarde până la sfârșitul anului. Dacă măream pensiile cu 40%, am fi dat foc bugetului național. Nicio țară în perioadă de criză nu ar fi făcut această majorare.”

Șeful Cancelariei Guvernului a vorbit și despre majorarea alocațiilor, dar și despre scăderea economică pentru anul în curs.

„În același timp am crescut și alocațiile pentru copii, cu 20%. Am asigurat șomajul tehnic și am asigurat resurse financiare pentru relansarea economică. Scenariile pe care le-am avut în calcul au avut în vedere realitățile economice. Vom avea o scădere economică de aproximativ de 3,8% pe anul în curs. A scăzut colectarea la bugetul național, ceea ce a cântărit foarte mult. Această majorare a pensiilor este de 5 ori mai mare comparativ cu rata inflației. Am promis că creștem pensiile cu cât ne permite economia”, conchide Ionel Dancă.

