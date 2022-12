„Reprezentantul României a fost surprins jucând Solitaire în cadrul conferinței chiar de unul dintre participanți care s-a exprimat destul de ironic la adresa atitudinii trimisului țării noastre la conferință: „is playing cards for almost half of the meeting” (joacă cărți de aproape jumătate de timp din cadrul întâlnirii)”, transmite Europol.

Într-un mesaj postat pe Facebook, sindicaliștii spun că Mihăilă s-a jucat Solitaire la o conferință care a avut loc în Malta, cu o săptămână înainte de Consiliul JAI, unde României i-a fost respinsă aderarea la Spațiul Schengen.

Reprezentanţii Sindicatului Europol susţin că au fi primit imaginile prin e-mail, chiar de la un participant la conferinţă. Mai mult, ei spun că șeful Inspectoratului General pentru Imigrări, chestorul Florin Mihăilă, este un apropiat al ministrului de Interne Lucian Bode pe care acesta l-a numit în mai multe funcții.

„Acesta nu a putut demonstra niciodată că poate ocupa o funcție de conducere, fiind doar împuternicit de mai multe ori în funcție pentru simplu fapt că a fost coleg de liceu cu ministrul MAI, Lucian Bode”, au mai precizat sindicaliștii.

Potrivit ObservatorNews oficialii de la Inspectoratul General pentru Imigrări neagă incidentul.

Recomandări Nu sunt de acord cu Tolo: foarte bine a făcut Maia Sandu că a interzis cele 6 televiziuni!

„Infirmăm faptul că reprezentantul instituției noastre ar fi desfășurat alte activități în cadrul reuniunii, decât cele conferite prin mandat”.

