De Răzvan Mihalașcu,

Zsolt Torok era singur pe munte, într-o zonă fără semnal, relatează Mediafax.

Șeful Salvamont Sibiu a vorbit despre accidentul în care a murit alpinistul Zsolt Torok.

Adrian David a precizat că operațiunea de căutare a lui Zsolt Torok a început sâmbătă dimineață. Au fost mobilizați salvamontiști din Sibiu, Prahova, jandarmi, precum și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație care a survolat zona.

Alpinistul Szolt Torok a fost găsit mort în apropierea Vârfului Negoiu. Trupul bărbatului a fost preluat de un elicopter.

Laura, soția lui Zsolt Torok, a precizat că alpinistul a plecat singur pe munte de mai multe zile, însă nu și-a făcut griji deoarece știa că în zonă nu este semnal de telefon.

Soția lui Szolt Torok a spus că un grup a ajuns sâmbătă dimineață la refugiul Călțun și a descoperit acolo lucrurile alpinistului.

Eu într-adevăr ştiam că trebuie să vină, dar ştiam că el are la el cort şi absolut tot ce are nevoie, am zis, ştie ce face. Şi dimineaţă când am aflat că i-au găsit lucrurile, am sunat imediat şi am anunţat. El trebuia duminică să se întoarcă.

Laura Torok, soția lui Szolt Torok