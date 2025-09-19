Șeful MI6 consideră că Putin a subestimat Ucraina

Richard Moore a declarat că Putin „ne duce de nas”, potrivit AP.

„El încearcă să-şi impună voinţa imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziţie. Dar nu poate reuşi”, a spus Moore, care a adăugat: „Sincer vorbind, Putin a muşcat mai mult decât poate mesteca. Credea că va obţine o victorie uşoară. Dar el şi mulţi alţii au subestimat ucrainenii”.

Declarațiile lui Richard Moore au fost făcute la consulatul britanic din Istanbul. El a susținut că invazia rusă a întărit identitatea naţională ucraineană şi a accelerat traiectoria sa către vest, fapt care a împins, de asemenea, Suedia şi Finlanda să adere la NATO.

„Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă. Dar minte. Minte lumea. Minte poporul său. Poate că minte chiar şi pe sine însuşi”, a declarat Moore într-o conferinţă de presă.

Referindu-se la omul de ştiinţă rus Ivan Pavlov, care a condiţionat câinii să răspundă la un clopoţel, Moore a spus că un telefon de la preşedintele rus era „echivalentul clopoţelului lui Pavlov din Kremlin, care provoacă un comportament învăţat de a-i spune lui Putin orice crede sistemul că vrea să audă”.

Actualul șef al MI6 a mai afirmat că Putin „pune o ipotecă pe viitorul ţării sale pentru propria moştenire personală şi o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „accelerează acest declin”.

Moore, care anterior a ocupat funcţia de ambasador al Regatului Unit la Ankara, capitala Turciei, a adăugat că „puteri mai mari decât Rusia nu au reuşit să subjuge puteri mai slabe decât Ucraina”.

Richard Moore va fi înlocuit din funcție cu o femeie

După cinci ani în funcţia de şef al MI6, Richard Moore va părăsi acest post la sfârşitul lunii septembrie. Agenţia britanică va avea atunci prima femeie şef.

Blaise Metreweli, în vârstă de 48 de ani, va fi următorul șef al agenției de informații externe a Marii Britanii și prima femeie care deține această funcție de la înființarea acesteia în 1909.

În prezent, ea este directoarea MI6 pentru tehnologie și inovație, echivalentul în lumea reală al lui Q, maestrul gadgeturilor din filmele cu James Bond.

De origine georgiană și cu studii în antropologie la Pembroke College, Universitatea din Cambridge, Blaise Metreweli s-a alăturat serviciilor secrete în 1999 şi şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în funcţii operaţionale în Orientul Mijlociu şi Europa până când a preluat conducerea Departamentului de Tehnologie și Inovație al MI6.

