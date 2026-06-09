Astronomii au descoperit semnale radio repetate provenind de la sistemul binar ASKAP J1745, un fenomen rar format dintr-o pitică albă și o stea parteneră.

ASKAP J1745 a fost identificat ca un „sistem variabil cataclismic”, unde o pitică albă atrage materie de la steaua parteneră, generând impulsuri radio și raze X.

Interacțiunea dintre câmpurile magnetice extrem de puternice și materialul transferat între stele este responsabilă de semnalele neobișnuite detectate.

Doar 12 tranzienți radio cu perioadă lungă au fost identificați până în prezent, unii emițând semnale de peste 30 de ani.

Studiul asupra ASKAP J1745 este considerat o descoperire majoră, fiind comparat cu „Piatra Rosetta” pentru potențialul său de a dezvălui secretele unor fenomene cosmice misterioase.

Ce sunt tranzienții radio cu perioadă lungă?

Tranzienții radio cu perioadă lungă sunt surse cosmice care emit impulsuri luminoase radio repetate la intervale de minute sau ore. Până acum, astronomii au identificat doar 12 astfel de surse, situate adesea în zone prăfuite din centrul galaxiei noastre, ceea ce face dificilă observarea lor cu telescoape optice. Unele surse emit impulsuri regulate de peste 30 de ani, în timp ce altele devin tăcute pentru perioade lungi sau chiar definitiv.

Originea misterioasă a tranzienților

Inițial, oamenii de știință au crezut că aceste semnale provin de la stele neutronice care se rotesc foarte lent, cunoscute sub numele de pulsari. Totuși, majoritatea pulsarilor obișnuiți emit semnale la câteva secunde, nu la intervale de minute sau ore. Alte teorii au sugerat implicarea piticelor albe, rămășițe stelare mai mici și mai puțin masive. Descoperirile recente indică faptul că unele tranzienți provin din sisteme binare, unde o pitică albă interacționează cu o stea parteneră de masă mică, precum o pitică roșie.

Noutatea descoperirii constă în faptul că ASKAP J1745 emite atât impulsuri radio, cât și raze X

ASKAP J1745, detectat cu ajutorul radiotelescopului ASKAP din Australia, este primul tranzient radio cu perioadă lungă identificat ca fiind un „sistem variabil cataclismic”. Acest tip de sistem constă dintr-o pitică albă care atrage materie de la steaua parteneră, un proces numit „acreție”. Noutatea descoperirii constă în faptul că ASKAP J1745 emite atât impulsuri radio, cât și raze X cu fiecare orbită a celor două stele.

„Acest tip de lumină radio pulsatorie este de obicei cauzată de particule energetice care interacționează cu câmpuri magnetice puternice”, explică cercetătorii. În cazul sistemului ASKAP J1745, câmpurile magnetice sunt de mii de ori mai puternice decât cele ale unui aparat RMN, iar materialul încărcat electric transferat între cele două stele generează aceste semnale neobișnuite.

Descoperirea ASKAP J1745, o Piatra Rosetta pentru astrofizicieni

Descoperirea ASKAP J1745 marchează un moment crucial în astrofizică, deoarece oferă date detaliate la mai multe lungimi de undă – de la unde radio la raze X. „Așa cum Piatra Rosetta a ajutat la descifrarea hieroglifelor egiptene, această descoperire ne poate ajuta să înțelegem mai bine originea altor tranzienți radio cu perioadă lungă”, notează The Conversation.

Studiul oferă noi perspective asupra fizicii extreme, inclusiv a fluxurilor de plasmă și a câmpurilor magnetice în condiții imposibil de recreat pe Pământ, deschizând astfel calea pentru noi explorări în știința spațială.